10:45 (мск), источник: ТАСС Наука
Саратовская компания разработала удобрение для увеличения урожая овощей
Благодаря ему урожайность может выррасти на четверть, сообщили в компании «Биоамид».
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САРАТОВ, 11 января. /ТАСС/. Органо-минеральное удобрение, которое позволяет на четверть увеличить урожайность овощей, разработало и запатентовало предприятие «Биоамид» из Саратова. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Министерства промышленности и энергетики Саратовской области.
«В Саратове зарегистрировали инновационное органо-минеральное удобрение. Новый продукт разработала и запатентовала компания “Биоамид” из Саратова. По данным компании, он позволяет существенно повысить урожайность сельскохозяйственных культур», — отметили в пресс-службе. По результатам тестирования препарата установили, что наибольшую прибавку в урожайности — до 23−27% — получили на овощах, 15−17% стабильно прибавлял подсолнечник, 10−13% — зерновые культуры.
Препарат прошел испытания на полях Саратовской, Волгоградской, Самарской и Рязанской областей, а также в Краснодарском крае, Башкирии и Татарстане. По итогам испытаний он получил регистрацию в Минсельхозе РФ. Тестировали препарат на пшенице, ячмене, нуте, рапсе, сое, кукурузе, подсолнечнике, овощах. Как отметили в министерстве, специалисты доказали положительное влияние удобрения на все обрабатываемые культуры.
В основе удобрения лежат органические соединения железа, цинка, марганца, меди, кобальта с L-аспарагиновой кислотой, бор и молибден. «По словам ученых, комплекс имеет высокую биологическую доступность, хорошо растворим в воде. В компании отмечают, что внесение всего 400 г/га удобрения позволяет повысить не только урожайность полей, но и качество урожая», — сообщили в министерстве.
Сейчас опытное производство «Биоамид» планирует обеспечить органо-минеральным удобрением хозяйства Саратовской области. По приблизительным оценкам, это 500−800 тонн препарата в год.
Биотехнологическое предприятие «Биоамид» создано в 1986 году на базе саратовского филиала ВНИИ генетики и селекции промышленных микроорганизмов. В 2015 году компания стала первым резидентом Сколково в направлении «Биотехнологии в сельском хозяйстве и промышленности». В 2017 году организация входила в топ-10 инновационных компаний России согласно рейтингу «ТехУспех» Минэкономразвития РФ.