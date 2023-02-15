10:37 (мск), источник: Известия
Вспышка снова: в зоне землетрясений в Турции возникают очаги опасных инфекций
Специалисты предупредили об угрозе распространения холеры, гепатитов и сибирской язвы.
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Землетрясение в Турции может привести к распространению опасных заболеваний как в эпицентре стихийного бедствия, так и по всему миру, рассказали «Известиям» ученые-инфекционисты. По их словам, в регионах с разрушенной инфраструктурой, где есть проблемы с водоснабжением и соблюдением санитарных норм, будут активно циркулировать желудочно-кишечные болезни, ОРВИ, возможно появление новых штаммов коронавируса. А размывание разрушенных скотомогильников приведет к выходу наружу спор сибирской язвы. Ранее эксперты ВОЗ предупредили о том, что одним из последствий землетрясения могут стать новые вспышки холеры.
Эксперты в сфере здравоохранения предупреждают об угрозе вторичных последствий землетрясения в Турции и Сирии. В опасности прежде всего регионы, попавшие в эпицентр трагедии, но инфекции могут распространиться и по всему миру. В частности, учитывая степень разрушения инфраструктуры пострадавших районов, юго-восток Турции может стать еще одним эпицентром распространения холеры, заявили специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В ситуации, когда вспышки этой болезни и так зафиксированы в 18 странах, ВОЗ расценивает риск дальнейшего распространения холеры в мире как «очень высокий», говорилось в сообщении организации от 11 февраля.
— После масштабных стихийных бедствий всегда наблюдается рост инфекций. Это связано прежде всего с отсутствием чистой воды, канализации, отопления и регулярной медицинской помощи. Дополнительный фактор риска в этих условиях — массовое перемещение населения, — рассказал «Известиям» старший научный сотрудник Института иммунологии и физиологии УрО РАН Михаил Болков.
— Сейчас в Турции очень много факторов риска, в том числе холод и разрушение дорог, — отметил специалист.
Помимо холеры, в условиях природной катастрофы происходит распространение кишечных заболеваний как бактериальной, так и вирусной природы, рассказал Михаил Болков.
Стихийные бедствия приводят к разрушению очистных сооружений, поэтому учащаются случаи инфекций, связанных с употреблением грязной воды, — таких как гепатиты А и Е, рассказала заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова.
— Именно они вызывают вспышки. Это было в разных странах после наводнений и землетрясений. Еще одна серьезная инфекция, которая возникает не сразу, а чуть позже, — это сибирская язва. Разрушение скотомогильников может приводить к тому, что наружу выходят ее споры, которые сохраняются в земле многие десятилетия, — предупредила она.
Сибирская язва относится к особо опасным инфекциям и может быстро распространиться за пределы Турции. Как отмечено в научной статье специалистов Противочумного института Роспотребнадзора в Ростове-на-Дону, после выхода из почвы, патоген активно разносится как дикими, так и сельскохозяйственными животными. Также были зафиксированы случаи, когда за пределы какой-либо страны вирус переносили слепни и птицы.
Землетрясение может повлиять и на распространение коронавирусной инфекции. Людей, лишившихся жилья, помещают в специальные лагеря, где наблюдается большая скученность, повышенная влажность.
— Скученность населения способствует развитию различных респираторных заболеваний. Они возникают при эвакуации и восстановительных работах и могут приводить к распространению ОРВИ. Пыль в воздухе и пожары могут оказывать дополнительное раздражающее влияние на респираторную систему, — рассказал директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов.
По словам Елены Малинниковой, в регионах, пострадавших от землетрясений, очень активны даже те инфекции, которые в обычных условиях не особо опасны. Это, например, дизентерия. Она распространяется, когда у население нет возможности помыть руки, овощи и фрукты. Особенно это опасно в условиях стресса при землетрясении, когда иммунитет ослаблен, подчеркнула специалист.
В зоне риска опасных инфекций оказываются и раненые. По словам Альберта Ризванова, им угрожает столбняк. Порезы от стекол и других острых предметов могут приводить и к различным кожным инфекциям, но это значительно более редкая ситуация.
Опрошенные «Известиями» инфекционисты отметили, что о риске опасных заболеваний необходимо помнить при сборе гуманитарной помощи, которую сейчас несут в посольства. Прежде всего людям в зоне чрезвычайной ситуации необходимы чистая бутилированная вода и препараты, которые снижают риск тяжелых форм инфекций. Нужны жаропонижающие, противовоспалительные и седативные лекарства, способные снять стресс. Также пострадавшим требуется чистая теплая одежда, которая выдержит процедуру дезинфекции.
Справка «Известий»
Два сильных землетрясения произошли в Турции и Сирии 6 февраля с интервалом в девять часов. Их эпицентрами стали расположенные недалеко друг от друга города Газиантеп и Кахраманмараш. Подземные толчки магнитудой 7,7 и 7,6 стали самыми сильными с 1939 года. Тогда в результате землетрясения магнитудой 7,8 близ города Эрзинджан в восточной части Турции погибло почти 33 тыс. человек.
Жертвами нынешней трагедии, по состоянию на 14 февраля, стало более 36 тыс. человек (31,9 тыс. в Турции и около 5 тыс. в Сирии). Пострадало свыше 80 тыс., переселены из зоны бедствия в другие регионы почти 200 тысяч. В гуманитарной помощи нуждается около 26 млн человек, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.