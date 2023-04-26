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Главные новости к вечеру 26 апреля
18:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 26 апреля

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

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Французские наемники в упор расстреляли российских военнопленных

Следователи СК России будут расследовать преступления французских наемников в отношении российских военнопленных.

Правительство Чехии ввело санкции против патриарха Кирилла

Глава МИД Чехии заявил, что патриарх злоупотребил верой для оправдания происходящего на Украине, поэтому и внесен в черный список.

МиГ-31 загорелся и упал в озеро в Мурманской области

Пилоты катапультировались.

В России сразу в нескольких регионах зафиксировали вспышку кори

Чем опасно заболевание, как оно лечится и можно ли предотвратить заражение.

В Липецке объяснили пальто губернатора за 318 000 рублей доходами от ценных бумаг

Ранее Telegram-канал Mash опубликовал несколько фотографий Артамонова и скриншоты из брендовых магазинов, в которых, по предположению авторов публикации, губернатор мог купить вещи.

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