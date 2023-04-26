18:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 26 апреля
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Следователи СК России будут расследовать преступления французских наемников в отношении российских военнопленных.
Глава МИД Чехии заявил, что патриарх злоупотребил верой для оправдания происходящего на Украине, поэтому и внесен в черный список.
Пилоты катапультировались.
Чем опасно заболевание, как оно лечится и можно ли предотвратить заражение.
Ранее Telegram-канал Mash опубликовал несколько фотографий Артамонова и скриншоты из брендовых магазинов, в которых, по предположению авторов публикации, губернатор мог купить вещи.