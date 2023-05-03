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Атака беспилотников на Кремль
17:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 3 мая

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Украина ночью пыталась нанести удар по Кремлю
Действия Киева оценивают как попытку покушения на Путина.

В Москве ввели запрет на полеты беспилотников
Использовать беспилотные аппараты разрешено только для государственных нужд.

Пригожин считает, что контрнаступление ВСУ началось
Глава ЧВК «Вагнер» сообщил, что видит активизацию Вооруженных сил Украины на фронте.

ПВО России перехватила американскую «умную» бомбу в зоне СВО
Российское оборонное ведомство впервые с начала спецоперации сообщило о перехвате авиабомбы JDAM.

Алла Пугачева прилетела в Москву
Об этом сообщила ее помощница Елена Чупракова.

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