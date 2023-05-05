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Главные новости недели
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Он дважды подчеркнул, что такие решения диктуются Киеву из Вашингтона.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК покинут Артемовск (украинское название — Бахмут) 10 мая.
«С 2020 года от COVID-19 официально погибло около 7 миллионов человек, но реальные цифры намного выше. Речь идет как минимум о 20 миллионах погибших», — заявил глава Всемирной организации здравоохранения.
В 2016 году у кутюрье нашли рак почки, а затем метастазы в голове. С тех пор он проходил лечение.
Военная разведка Украины готовила покушение на главу Крыма.
«Красный режим»: куда в России вернулась корь и как с ней борются регионы.
По словам вице-премьера России Марата Хуснуллин, строители заменили два пролетных строения, работая круглосуточно в две смены.