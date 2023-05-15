18:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 15 мая
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Результаты первого тура выборов: действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,51% голосов, а главный кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,88%.
Минобороны впервые сообщило в сводке о ходе спецоперации, что российские силы ПВО сбили крылатую ракету Storm Shadow.
Владимир Путин принял решение передать Русской православной церкви икону «Троица» Андрея Рублева.
Публикации в американских СМИ о том, что основатель «Группы “Вагнер”» Евгений Пригожин якобы предлагал Украине данные о позициях российских войск, не выглядят правдоподобными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Власти Грузии выдали разрешение российской компании «Азимут» на выполнение рейсов в страну с 17 мая.