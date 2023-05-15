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Главные новости к вечеру 15 мая
18:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 15 мая

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

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ЦИК Турции назначил второй тур президентских выборов на 28 мая

Результаты первого тура выборов: действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,51% голосов, а главный кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,88%.

Российская ПВО сбила крылатую ракету большой дальности Storm Shadow

Минобороны впервые сообщило в сводке о ходе спецоперации, что российские силы ПВО сбили крылатую ракету Storm Shadow.

«Троицу» Андрея Рублева вернули РПЦ

Владимир Путин принял решение передать Русской православной церкви икону «Троица» Андрея Рублева.

Песков назвал уткой данные WP о сделке Пригожина и украинской разведки

Публикации в американских СМИ о том, что основатель «Группы “Вагнер”» Евгений Пригожин якобы предлагал Украине данные о позициях российских войск, не выглядят правдоподобными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Грузия выдала разрешение на полеты первой российской авиакомпании

Власти Грузии выдали разрешение российской компании «Азимут» на выполнение рейсов в страну с 17 мая.

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