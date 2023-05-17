Лихачева предупредила, что «Троица» может «развалиться на части»

Передача «Троицы» Андрея Рублева из Третьяковской галереи Русской православной церкви (РПЦ) несет серьезные риски для иконы, сказала ТАСС директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева.
Лихачева предупредила, что икона может не сохраниться: «Она может быть просто утрачена, она может развалиться на части: там три доски, и они не очень хорошо скреплены между собой».
Директор Пушкинского музея назвала «Троицу» «главным русским вкладом в христианскую иконографию». Лихачева отметила, что икона «никогда не была представлена как чудотворная», и основное в ней — не религиозное, а искусствоведческое значение.
Андрей Рублев написал икону для Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря между 1422 и 1427 годами. До революции 1917 года она хранилась в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, а с 1929 года в Третьяковке.
Накануне Минкультуры сообщило, что 4 июня «Троицу» выставят в храме Христа Спасителя, затем отреставрируют и переместят в Троице-Сергиеву лавру. Решение вернуть образ РПЦ принял президент Владимир Путин. В министерстве заверили, что икону будут переносить «в строгом соответствии с требованиями безопасности и сохранности», а хранить в специальной капсуле с поддержанием необходимого температурно-влажностного режима. Церковь также пообещала учитывать требования специалистов Третьяковской галереи и Эрмитажа при хранении «Троицы». Пока икона остается в депозитарии отдела научной реставрации древнерусской живописи Третьяковки, музей ожидает документов Минкультуры для ее передачи РПЦ.
Летом 2022 года «Троицу» вывозили из Третьяковки в лавру в Сергиевом Посаде для богослужений в честь 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского. По возвращении образа в музей искусствовед Ксения Коробейникова сообщила, что на иконе обнаружено 61 «существенное изменение». Третьяковская галерея в ответ попросила «воздержаться от каких-либо преждевременных оценок и выводов, тем более на основании неофициально опубликованного в интернет-пространстве файла».