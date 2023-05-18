18:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 18 мая
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
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МО сообщило об ударах по складам западного вооружения на Украине
Aвиация ВКС России поразила 68 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 97 районах.
Politico узнало о подготовке США к заморозке конфликта на Украине
В ЕС и на Украине ранее исключали такую возможность
В Минфине определились со ставкой НДФЛ для уехавших россиян
Ставка НДФЛ для уехавших за рубеж сотрудников, работающих удаленно как по трудовым договорам, так и по договорам гражданско-правового характера, будет единой и составит 13−15%
Соперник Эрдогана заявил о намерении выслать из Турции беженцев
По его словам, в Турции проживает около 10 миллионов лиц данной категории.
FIFA представила официальный логотип ЧМ-2026
Концепция нового логотипа существенно отличается от предыдущих.