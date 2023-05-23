18:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 23 мая
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
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Минобороны заявило о разгроме диверсантов в Белгородской области
В результате было уничтожено свыше 70 диверсантов, четыре боевые бронемашины и пять пикапов.
Госдума расширила основания для признания загранпаспорта недействительным
Паспорт будет считаться недействительным в случае прекращения гражданства.
Климатологи оценили идею переноса столицы из Москвы в Сибирь
Волны жары будут учащаться.
Uniqlo может выставить свой бизнес в России на продажу
Компания приняла решение полностью покинуть российский рынок.
Ученые нашли скрытую главу Библии
Найденный учеными текст является первой версией главы 12.