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Главные новости к вечеру 23 мая
18:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 23 мая

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Минобороны заявило о разгроме диверсантов в Белгородской области
В результате было уничтожено свыше 70 диверсантов, четыре боевые бронемашины и пять пикапов.

Госдума расширила основания для признания загранпаспорта недействительным
Паспорт будет считаться недействительным в случае прекращения гражданства.

Климатологи оценили идею переноса столицы из Москвы в Сибирь
Волны жары будут учащаться.

Uniqlo может выставить свой бизнес в России на продажу
Компания приняла решение полностью покинуть российский рынок.

Ученые нашли скрытую главу Библии
Найденный учеными текст является первой версией главы 12.

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