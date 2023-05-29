18:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 29 мая
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Договор устанавливал квоты на число боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерии, ударных вертолетов и боевых самолетов.
Российские силы уничтожили авиатехнику, командные пункты и радиолокационные посты, заявили в Минобороны.
Решение о назначении выборов или референдума должен будет принять Центризбирком по результатам консультаций с Минобороны и ФСБ.
Аналитики Morgan Stanley допускают, что лира может обвалиться на треть.
Изменения предлагается внести в госпрограмму по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.