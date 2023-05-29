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Главные новости к вечеру 29 мая
18:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 29 мая

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

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Россия денонсировала Договор об обычных вооруженных силах в Европе

Договор устанавливал квоты на число боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерии, ударных вертолетов и боевых самолетов.

Минобороны сообщило об ударе по украинским аэродромам

Российские силы уничтожили авиатехнику, командные пункты и радиолокационные посты, заявили в Минобороны.

Путин подписал закон о выборах во время военного положения

Решение о назначении выборов или референдума должен будет принять Центризбирком по результатам консультаций с Минобороны и ФСБ.

Турецкая лира упала после победы Эрдогана на выборах

Аналитики Morgan Stanley допускают, что лира может обвалиться на треть.

МВД предложило создать в России институт «репатриации»

Изменения предлагается внести в госпрограмму по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.

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