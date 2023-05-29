Путин подписал закон о выборах во время военного положения

Поправки предполагают, что инициативу о проведении выборов в ЦИК должны направить губернаторы регионов, в которых действует военное положение. В таких случаях поправки допускают сокращение сроков избирательных действий, также по закону могут быть установлены «иные особенности подготовки и проведения выборов, референдума в период действия военного положения».
Также вводится запрет на предвыборную агитацию с использованием ресурсов, доступ к которым ограничил Роскомнадзор. При проведении выборов в органы госвласти и президентских выборов местные органы смогут выделить из бюджета средства на «оказание содействия в подготовке и проведении выборов», а также на информирование избирателей. Кроме того, закон оговаривает минимальный порог для добровольных пожертвований кандидатам и партиям от граждан и предприятий.
Один из авторов инициативы, председатель комитета по госстроительству Павел Крашенинников говорил, что поправки обеспечат проведение выборов в регионах, где действует режим военного положения — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Эти регионы были присоединены к РФ 30 сентября 2022 года. Закон внесли в Госдуму 3 мая, в третьем чтении он был одобрен 18 мая.