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14:19 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин подписал закон о выборах во время военного положения

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность проведения выборов на территории, где введено военное положение. Решение о назначении выборов или референдума должен будет принять Центризбирком по результатам консультаций с Минобороны и ФСБ (ранее законом было предусмотрено, что выборы и референдумы при военном положении не проводятся).

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Поправки предполагают, что инициативу о проведении выборов в ЦИК должны направить губернаторы регионов, в которых действует военное положение. В таких случаях поправки допускают сокращение сроков избирательных действий, также по закону могут быть установлены «иные особенности подготовки и проведения выборов, референдума в период действия военного положения».

Также вводится запрет на предвыборную агитацию с использованием ресурсов, доступ к которым ограничил Роскомнадзор. При проведении выборов в органы госвласти и президентских выборов местные органы смогут выделить из бюджета средства на «оказание содействия в подготовке и проведении выборов», а также на информирование избирателей. Кроме того, закон оговаривает минимальный порог для добровольных пожертвований кандидатам и партиям от граждан и предприятий.

Один из авторов инициативы, председатель комитета по госстроительству Павел Крашенинников говорил, что поправки обеспечат проведение выборов в регионах, где действует режим военного положения — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Эти регионы были присоединены к РФ 30 сентября 2022 года. Закон внесли в Госдуму 3 мая, в третьем чтении он был одобрен 18 мая.

Справка
Какие режимы введены в регионах РоссииПрезидент Владимир Путин на заседании Совета безопасности сообщил, что подписал указ о введении военного положения, а также уровней среднего реагирования, повышенной и базовой готовности. Что означают эти режимы и каких регионов они касаются — в материале «Ъ»

Лаура Кеффер

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