18:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 1 июня
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Минобороны заявило о срыве вторжения в Белгородскую область
По данным ведомства, силы двух мотопехотных рот с танками трижды атаковали границу, но армия и погранслужба ФСБ не допустили прорыва, уничтожив более 30 боевиков и несколько боевых машин.
В Белгороде упал беспилотник, пострадали два человека
На месте происшествия работают оперативные службы и следственная группа.
Лукашенко заявил об ошибке России и Белоруссии по Украине
По словам президента Белоруссии, конфликт начался «задолго до 2014 года».
ФСБ раскрыла разведакцию спецслужб США с использованием гаджетов
Заражению вредноносным программным обеспечением подверглись несколько тысяч телефонов российских дипломатов.
СК назвал журналиста Попкова организатором убийства Татарского
Попков, по версии следствия, переписывался с Дарьей Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов) в соцсетях и давал ей указания, касающиеся подготовки теракта.