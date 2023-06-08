17:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 8 июня
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
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Шойгу сообщил о попытке прорыва украинской армии в Запорожье
Российские войска остановили попытки атак ВСУ на всех четырех направлениях.
Греция и Венгрия заблокировали новый пакет санкций против России
На заседании Комитета постоянных представителей Евросоюза было выдвинуто требование исключить некоторые компании из списка тех, кто поддерживает усилия РФ по преодолению западных санкций.
Fox News обвинил Такера Карлсона в нарушении контракта
Бывший ведущий телеканала перезапустил свое шоу в Twitter и указал на вероятную ответственность Киева за подрыв дамбы Каховской ГЭС.
Спирт для «Мистера Сидра» был украден со склада МВД в Самаре
Глава МВД Владимир Колокольцев уволил замначальника ГУ МВД России по Самарской области Юрия Сафронова, который курировал деятельность тыловых подразделений.
Нью-Йорк окутал смог от пожаров
В Нью-Йорке из-за лесных пожаров на территории Канады образовался густой оранжево-коричневый смог.