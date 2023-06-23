15:28 (мск), источник: РБК Life
В АТОР высказались по поводу заламинированных документов у туристов
Поводом стал инцидент в Шереметьево, где пассажира не пустили на борт.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Заламинированные документы вполне обоснованно могут стать причиной отказа в посадке пассажира на борт самолета, подтвердили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Поводом для высказывания стало обращение туристки, которая не смогла вылететь с ребенком из московского аэропорта Шереметьево, поскольку детское свидетельство о рождении оказалось заламинированным.
«Сегодня в аэропорту Шереметьево (терминал В) туристов не пустили на рейс авиакомпании Nordwind Airlines Москва — Сочи. Сотрудник аэропорта, увидев, что свидетельство о рождении одного из детей заламинировано, отказал туристам в регистрации на рейс», — приводят в АТОР ситуацию, которую им описала сама путешественница.
Как заявили в правовом департаменте ассоциации, желание туристов обеспечить внешнюю сохранность паспорта или свидетельства рано или поздно может обернуться проблемой и невозможностью пользоваться этим документом.
«В законодательстве есть требования к внешнему виду документов и запрет на их изменение. Более того, заламинированные документы, выдаваемые органами записи актов гражданского состояния, подлежат замене согласно закону», — пояснила руководитель правового департамента АТОР Надежда Ефремова.
Соответствующие требования значатся в статье 9 федерального закона ФЗ № 143 «Об актах гражданского состояния».
«В случае утраты, порчи, в других случаях отсутствия возможности использования свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния, в том числе ветхости бланка свидетельства, нечитаемости текста и (или) печати органа записи актов гражданского состояния, ламинирования, орган записи актов гражданского состояния выдает повторное свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния».
В ситуации, описанной пассажиром выше, были задействованы сотрудники авиакомпании Nordwind. Там пояснили, что эти требования прописаны в том числе на сайте перевозчика, в разделе «Документы, необходимые для осуществления перелета».
«В случае предъявления для прохождения процедуры регистрации и оформления багажа ламинированного документа, пассажиру будет рекомендовано извлечь документ из ламинации для проверки его подлинности. В случае отказа пассажира предоставить оригинал документа для прохождения процедуры регистрации и оформления багажа авиапредприятие вправе отказать такому пассажиру в перевозке», — сказано на официальном сайте Nordwind.
В этой связи в АТОР порекомендовали путешественникам заранее, до поездки, позаботиться о замене документов, если у них на руках заламинированное свидетельство о рождении. Чтобы получить повторное и без ламинации, можно подать заявление через «Госуслуги», а также при личном обращении в загс или МФЦ. В дальнейшем следует для сохранности выбирать законные способы. Например, можно использовать пластиковые конверты или специальные сумки для хранения.
Ранее адвокат Карачаево-Черкесской коллегии адвокатов Людмила Дураева рассказала в беседе с РБК Life, на какие компенсации со стороны авиакомпании могут рассчитывать пассажиры и в каких случаях. По ее словам, одна из самых распространенных причин обращения за компенсациями к перевозчику — задержка авиарейса. По российским законам, если ситуация произошла по зависящим от авиакомпании причинам, пассажир имеет право рассчитывать на компенсацию в размере до 360 тыс. руб.