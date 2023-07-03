Право на доплату. В июле у многих россиян вырастут пенсии

Пенсии для людей старше 80 лет
Пенсионного фонда в России нет уже полгода, а его преемник — Социальный фонд РФ — повысил размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости для людей старше 80 лет. Это гарантированная государством сумма, которую назначают в твердом размере, и одновременно — один из ключевых параметров, определяющих общий размер пенсии. Размер фиксированной выплаты индексируются каждый год: если в 2020 году он составлял 5686 рублей, то к 2023 году дорос до 7567 рублей.
Когда пенсионеру исполняется 80 лет, фиксированная выплата по старости увеличивается вдвое, в этом году — с 7567 рублей до 15 134. Это происходит автоматически, подавать заявление не нужно.
Однако есть обстоятельства, которые влияют на размер выплаты: наличие подопечных и иждивенцев, стаж работы в районах Крайнего Севера или в сфере сельского хозяйства, а также районные коэффициенты. Проконсультировать по каждому случаю индивидуально могут сотрудники Соцфонда РФ.
Важно учитывать и то, что на увеличение пенсии могут рассчитывать не все россияне старше 80 лет, а лишь те, кому выплачивается страховая пенсия по старости. Получатели социальной пенсии претендовать на доплату не вправе. Кроме того, после 80 лет фиксированная выплата не удваивается у инвалидов I группы, поскольку им уже и так положена фиксированная выплата в двойном размере независимо от возраста.
Пенсии после увольнения с работы
С июля прекратившим работу пенсионерам станут выплачивать пенсию с учетом всех индексаций сразу, а не через три месяца, как было раньше. По прежним правилам работавшему пенсионеру пенсия с учетом индексаций начислялась с первого числа месяца, следующего за месяцем увольнения, но получить доплату на руки можно было только спустя целый квартал.
Подавать какие-либо заявление в Социальный фонд не обязательно, так как работодатели сами отчитываются перед государством, и о факте увольнения пенсионера в Соцфонде узнают автоматически. После обработки и учета сведений Софонд принимает решение об изменении размера пенсии.
Раньше если пенсионер уволился с работы, например, в августе, то Соцфонд узнавал об этом только в октябре, после получения отчетности работодателя за сентябрь. Еще месяц у Соцфонда уходил на обработку данных, и только спустя три месяца пенсионер получал на руки положенную компенсацию с учетом индексации. Теперь весь этот механизм стал работать быстрее.
Пенсии для продолжающих работать
По закону работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета плановых индексаций. Эта норма закона распространяется только на получателей страховых пенсий и не распространяется на получателей пенсий по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии.
Тем не менее, разница в пенсиях у работающих и неработающих пенсионеров в этом году может достигать 5 тысяч рублей и продолжает увеличиваться с каждой новой индексацией. Точная сумма определяется индивидуальными пенсионными коэффициентами (ИПК), от которых зависит размер пенсии. Их начисляют за каждый год работы или иной деятельности, учитываемой для расчета пенсии.
В ближайшие три года правительство не планирует увеличивать размеры пенсий работающих пенсионеров, равно как и накопительных пенсий, а также срочных пенсионных выплат. Из-за этого пожилые россияне ради увеличения дохода нередко идут на хитрость — увольняются в конце года, ждут перерасчета пенсии, а затем снова устраиваются работать. Если пенсионер после перерыва снова выходит на работу, то размер его страховой пенсии обратно уже не уменьшается.
Нормальная индексация пенсий работающим пенсионерам обсуждается в Госдуме не первый год, но это решение потребует значительных расходов федерального бюджета, который на ближайшие годы и так сверстан с дефицитом, объяснила aif.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«На производстве часто требуются люди старшего поколения, наставники с их богатым опытом, но отсутствие индексации не стимулирует их к продолжению работы, — отметила Светлана Бессараб. — В результате число работающих пенсионеров уменьшается».
Объективно людям интересно было бы продолжать работать, чтобы повысить свои ИПК и в итоге заработать пенсию побольше, но на деле люди выбирают безотлагательную индексацию и увольняются в декабре, чтобы трудоустроиться обратно в январе, рассказала депутат. «Это такая игра с государством и она создает сложности, особенно в здравоохранении на селе. Этого можно было бы избежать, если бы государство давало достойные гарантии работающим пенсионерам», — подчеркнула Светлана Бессараб.
Пенсии для проживающих за границей
Изменился порядок выплат страховой пенсии для россиян, живущих за границей. Теперь им придется лично или с помощью законного представителя обратиться в Социальный фонд РФ. Если заявление в Соцфонд не подать, выплату пенсий приостановят на полгода, а потом и вовсе прекратят. Это необходимо потому, что у России должен быть заключен договор или соглашения о выплате пенсий с государством, куда переехал пенсионер.
Если такое соглашение есть, но при этом по законам иностранного государства человеку не положена пенсия, то выплаты продолжит делать Россия, пока тот не приобретет право на пенсию на новом месте жительства.
Если пенсионер живет в стране, с которой у России такого договора нет, то пенсию ему продолжит выплачиваться по российским законам. В частности, живущим за границей положены страховые пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению кроме социальных, а также доплаты за вредные условия труда и особые заслуги, например, ежемесячные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны.
Военные пенсии в новых регионах
С 1 июля 2023 года граждане России, которые постоянно проживают в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях, станут получать военные пенсии. На выплату могут рассчитывать люди, постоянно проживающие в этих регионах по состоянию на 30 сентября 2022 года, что должно быть подтверждено отметкой в паспорте. Также на нее могут претендовать военные пенсионеры, выехавшие на территорию РФ, в том числе через третьи страны, с 2014 года по 29 сентября 2022 года.
Такие пенсии назначают в связи с прохождением военной и приравненной к ней службы, в том числе в воинских и других формированиях и органах ДНР с 7 апреля 2014 года включительно или ЛНР с 27 апреля 2014 года включительно, Запорожской или Херсонской областей с 24 февраля 2022 года включительно.
Все это не распространяется на лиц, которые с 11 мая 2014 года служили в армии, полиции, нацгвардии Украины, СБУ или других украинских спецслужбах. Они от России никаких военных пенсий не получат. Остальным для получения выплат нужно обращаться в свои профильные министерства и ведомства, например, в МВД или военную прокуратуру.
Что будет с пенсиями дальше
Министерство труда РФ предложило индексировать пенсии для неработающих пенсионеров один раз в 2024 году и дважды в год в 2025—2026 годах. По планам министерства с 1 января 2024 года пенсии могут быть увеличены на 5,3%, в результате среднегодовой размер страховой пенсии составит 22 772 рубля. Выбор величины индексации объясняется прогнозом Центробанка по инфляции, там ждут рост цен в 2023 году в 4,5−6,5%, а в следующем году — 4%.
С 1 февраля 2025 года пенсии проиндексируют на 4% и с 1 апреля — еще на 3,8%. Тогда средний размер пенсии достигнет 24 120 рублей. В 2026 году с 1 февраля индексация запланирована на 4%, а с 1 апреля — на 2,8%, средний размер пенсии составит 25 690 рублей.
Также в Минтруде собираются увеличивать и размер фиксированной выплаты к страховой пенсии. Так, с 1 января 2024 года он будет равен 7968 рублям, с 1 февраля 2024 года достигнет суммы 8287 рублей, а с 1 апреля увеличится до 8602 рублей. В 2025 году размер выплаты проиндексируют дважды: до 8946 рублей с 1 февраля и до 9196 рублей с 1 апреля.
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