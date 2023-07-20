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17:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 20 июля

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Комитет Госдумы одобрил повышение штрафа за неявку в военкомат
Гражданину, который не пришел в военкомат по повестке, будет грозить штраф до 50 тыс. рублей.

WP: Украина начала применять американские кассетные боеприпасы
По данным газеты, боеприпасы были применены на юго-восточном участке в попытке прорвать укрепленные позиции российской армии.

Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова
С просьбой снять санкции с Тинькова к британским властям обращался миллиардер, основатель Virgin Group Ричард Брэнсон.

Умер один из самых известных в мире хакеров Кевин Митник
Он получил известность в 1995 году, когда ФБР арестовало его посреди ночи в его квартире в Северной Каролине после длившейся больше двух лет охоты.

Госдума приняла закон о трудовом воспитании школьников
Закон расширяет понятие «воспитание» и содержит указание, что это деятельность, направленная в том числе на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам.

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