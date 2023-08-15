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14:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

Сотрудники NASA рассказали, что поможет выжить на Луне

На примере их упражнения для тимбилдинга.

Профессор Техасского университета создал тест NASA «Выживание на Луне» для проверки навыков работы в команде, который помогает сотрудникам отдела кадров не только в космическом агентстве. Как пишет Daily Mail, тестирование используется многими организациями для создания крепких отношений в команде, появления новых дружественных связей для сотрудников и тимбилдинга.

Задача команды — представить себя экипажем космического корабля, который отправился на Луну. Во время миссии участникам «приходится совершить» экстренную посадку далеко от запланированного места проведения миссии. Хаос приводит к поломке корабля, и члены экипажа вынуждены вместе выбрать самые необходимые инструменты и отправиться к цели пешком.

Среди вещей имеются 15 предметов, каждому из которых нужно присвоить цифру от 1 до 15, в котором 15 — предмет наименьшей необходимости. В порядке полезности правильный список выглядит так:

  1. 2 45-килограммовых баллона с кислородом
  2. 5 галлонов воды
  3. Звездная карта (созвездия Луны)
  4. Пищевой концентрат
  5. Передатчик FM-приемника, работающий на солнечной энергии
  6. 15-метровая нейлоновая веревка
  7. Аптечка первой помощи, содержащая иглы для инъекций
  8. Парашютный шелк
  9. Спасательный плот
  10. Сигнальные ракеты
  11. Два пистолета 45-го калибра
  12. Упаковка обезвоженного молока для домашних животных
  13. Портативный обогреватель
  14. Магнитный компас
  15. Коробок спичек

Если вы расставили предметы примерно в этой последовательности, вы прошли тест. Что касается истинной ценности данных инструментов на Луне, то по словам сотрудников NASA, брать с собой коробок спичек было бы бесполезно — на Луне нет кислорода для поддержания горения. От оружия, как и от молока, пользы не будет совсем, а сигнальные ракеты не помогут привлечь внимание.

Среди других комментариев относительно тестирование отмечается следующее:

  • Кислород нужен всегда, а благодаря слабой гравитации вес баллонов неважен. То же можно сказать и о воде, особенно с учетом энергозатрат команды и водного дисбаланса. Пищевой концентрат — эффективное средство удовлетворения энергетических потребностей человека.
  • Нейлоновая веревка полезна при подъеме на скалы и связывании ран, парашютный шелк обеспечит защиту от солнечных лучей, а портативный нагревательный прибор понадобится только в случае, если вы перейдете на «темную сторону».
  • Звездная карта поможет быстро добраться к цели в отсутствие других средств навигации. Магнитный компас не в счет: магнитное поле Луны не поляризовано, потому предмет будет бесполезен.
  • Спасательный плот удобен для хранения и переноса других предметов. А FM-приемник-передатчик на солнечных батарея используется для связи с базовым кораблем, но FM требует передачи в пределах прямой видимости и может использоваться только на коротких расстояниях.

Недавно NASA показало карты ресурсов полюсов Луны. На них отмечены не только полезные ресурсы, но и удобные посадочные площадки.

Олеся Маевская

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