14:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
Сотрудники NASA рассказали, что поможет выжить на Луне
На примере их упражнения для тимбилдинга.
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Профессор Техасского университета создал тест NASA «Выживание на Луне» для проверки навыков работы в команде, который помогает сотрудникам отдела кадров не только в космическом агентстве. Как пишет Daily Mail, тестирование используется многими организациями для создания крепких отношений в команде, появления новых дружественных связей для сотрудников и тимбилдинга.
Задача команды — представить себя экипажем космического корабля, который отправился на Луну. Во время миссии участникам «приходится совершить» экстренную посадку далеко от запланированного места проведения миссии. Хаос приводит к поломке корабля, и члены экипажа вынуждены вместе выбрать самые необходимые инструменты и отправиться к цели пешком.
Среди вещей имеются 15 предметов, каждому из которых нужно присвоить цифру от 1 до 15, в котором 15 — предмет наименьшей необходимости. В порядке полезности правильный список выглядит так:
Если вы расставили предметы примерно в этой последовательности, вы прошли тест. Что касается истинной ценности данных инструментов на Луне, то по словам сотрудников NASA, брать с собой коробок спичек было бы бесполезно — на Луне нет кислорода для поддержания горения. От оружия, как и от молока, пользы не будет совсем, а сигнальные ракеты не помогут привлечь внимание.
Среди других комментариев относительно тестирование отмечается следующее:
Недавно NASA показало карты ресурсов полюсов Луны. На них отмечены не только полезные ресурсы, но и удобные посадочные площадки.
Олеся Маевская