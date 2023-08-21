17:07 (мск), источник: РБК Life
Сибирская язва. История страшной болезни, о которой заговорили в России
Как она появилась и почему называется именно сибирской.
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За последние месяцы сразу в нескольких регионах России были выявлены случаи сибирской язвы. В воскресенье, 20 августа, новый очаг опасной болезни был зафиксирован в Панинском районе Воронежской области, где ввели режим чрезвычайной ситуации. На время действия особого режима, вплоть до 16 ноября, территория закрыта для въезда и выезда гражданских автомобилей, посещения посторонних лиц, а также для ввоза и вывоза восприимчивых к инфекции животных.
РБК Life рассказывает историю страшной болезни, которая поражала людей еще в античные времена и применялась в качестве биологического оружия в современности.
Для опасной инфекционной болезни характерна интоксикация, развитие воспаления кожи, лимфатических узлов и внутренних органов, а также появление карбункулов — специфических гнойников. Описания подобных симптомов заболевания, которое поражает сначала домашний скот, а потом от них передается человеку, известны с глубокой древности.
Предположительно, болезнь также упоминается в Ветхом завете, в том числе среди бедствий, известных как десять казней египетских, когда Бог наслал мор на скот, а затем и тела людей покрылись «страшными язвами и нарывами». Кроме того, некоторые историки не исключают, что эпидемия сибирской язвы описывается в самом начале «Илиады» Гомера — в песне первой под названием «Мор. Гнев», когда ярость Аполлона сперва обрушилась на мулов и собак, а после настигла и людей, в которых летели «горькие стрелы». Наконец, упоминания страшной эпидемии, поразившей Европу в I веке до нашей эры, есть у древнеримского поэта Вергилия.
Первые научные описания болезни были даны только в середине XVIII века, когда клиническая картина была отдельно составлена как французскими, так и русскими учеными. При этом заболевание везде называлось по-разному. Отечественное определение «сибирская язва» принадлежит медику Степану Семеновичу Андреевскому, который в 1786 году возглавил государственную экспедицию в Уфимскую губернию ради изучения неизвестной болезни, от которой погибали и люди, и животные. В рамках изучения он вскрыл несколько сотен трупов и в итоге решился на отчаянный эксперимент, привив самому себе язвенную материю, взятую у больного человека. Таким образом, путем самозаражения Андреевскому удалось доказать инфекционный характер заболевания.
Первым ученым, который смог в чистом виде выделить бактерию Bacillus anthracis, вызывающую сибирскую язву, стал немецкий врач Роберт Кох. В 1870-е он изучил эпидемиологические особенности болезни и доказал микробную теорию ее возникновения, выяснив, что споры сибирской язвы могут долгое время находиться в «спящем» состоянии, а затем активироваться при попадании в благоприятные условия, провоцируя новую вспышку заболевания. Вскоре, в 1881 году, французский химик и микробиолог Луи Пастер создал первую вакцину против сибирской язвы.
Сибирская язва как биологическое оружие.
В XX веке сибирская язва получила распространение не только как болезнь, возникающая в естественных условиях: ее начали пытаться использовать в качестве оружия. Так, в Первую мировую войну Германия предпринимала попытки инфицирования корма для лошадей и скота, поставляемого армиям союзников, а также заражения коров, перевозимых морем из Аргентины в Европу.
Эксперименты с биологическим оружием на основе спор Bacillus anthracis продолжились во Вторую мировую войну, в том числе с участием американских и британских ученых. Последние в 1942 году провели на необитаемом шотландском острове Груинард испытания в рамках подготовки к операции «Вегетарианец», целью которой было массовое заражение скота на территории фашистской Германии.
На остров доставили около 80 овец, после чего рядом с местом их выпаса взорвали несколько бомб, наполненных спорами сибирской язвы. Все животные заразились и начали умирать в течение нескольких дней после старта эксперимента. Тогда ученые предположили, что около 100 кг инфицированного вещества, распыленного над большим городом, может убить более 3 млн человек.
Исследованиями в области биологического оружия с применением спор Bacillus anthracis занимались и в Японии. Так, печально известный «Отряд 731» проводил бесчеловечные опыты на живых людях, инфицируя их бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа, газовой гангрены. Полученные в ходе подобных экспериментов знания японские милитаристы пытались применить на практике. В частности, бактериологическое оружие использовали в 1939 году в боях на Халхин-Голе. Кроме того, сибирской язвой с целью вызвать эпидемию заражали реки, впадающие в водоемы уже на территории СССР.
Занимались разработкой биологического оружия и в Советском Союзе. Предположительно, именно неосторожное обращение с источником заражения 44 года назад привело к эпидемии сибирской язвы в Свердловской области, где болезнь, только по официальным данным, унесла жизни 64 человек. Согласно одной из версий, в конце марта 1979 года сотрудник лаборатории научно-исследовательского центра «Свердловск-19» снял с оборудования засорившийся фильтр, защищавший окружающую среду от опасного материала. Об этом он предупредил в записке своего сменщика, но начальник смены забыл сделать соответствующую запись в рабочем журнале.
Заступившие на работу коллеги, не обнаружив в журнале ничего необычного, вновь запустили оборудование, после чего воздух с мельчайшими спорами сибирской язвы начал выходить через вентиляционные трубы на улицу. Уже спустя несколько дней, в начале апреля, в больницы с неизвестной болезнью начали поступать рабочие завода, находившегося по соседству с военным предприятием. Позже многочисленные случаи заражения стали фиксировать и в других частях Свердловска (сейчас Екатеринбург).
Официально власти говорили о вспышке пневмонии, однако среди населения ходили слухи о сибирской язве. Вокруг причин эпидемии до сих пор множество легенд — от человеческой халатности на рабочем месте до диверсии, устроенной американскими спецслужбами с целью дискредитации советского правительства перед летними Олимпийскими играми в Москве 1980 года.
На рубеже XX и XXI веков сибирскую язву в качестве оружия пытались использовать в террористических целях. Так, в 1993 году члены японской религиозной организации «Аум Синрикё» (запрещена в России) за два года до знаменитой зариновой атаки в метро распылили споры Bacillus anthracis со здания своей штаб-квартиры в Токио. Однако вызвать эпидемию сектантам не удалось — по незнанию они использовали штамм, неопасный для человека. Попавшие под воздействие облака люди жаловались лишь на легкое недомогание и неприятный запах.
Впрочем, была и более успешная попытка биотерроризма с использованием сибирской язвы. Мировую известность получила история с зараженными письмами, которые массово начали рассылать в США осенью 2001 года, через несколько дней после терактов 11 сентября. Корреспонденцию со спорами сибирской язвы отправили почтой в ряд офисов крупных СМИ, а также нескольким сенаторам от Демократической партии США. Всего заразились 22 человека, пятеро из которых в итоге скончались. Главным подозреваемым по этому делу был микробиолог Брюс Эдвардс Айвинс, в лаборатории которого якобы нашли штамм, аналогичный тому, что содержался в зараженных письмах. В 2008 году Айвинс покончил с собой, приняв летальную дозу парацетамола, а в 2010-м ФБР официально закрыло расследование.
Вспышки сибирской язвы ежегодно случаются во всех регионах мира за исключением Антарктиды. Наибольшее количество случаев заражения людей, как правило, фиксируется в Африке и в Азии. В России практически каждый год выявляют по несколько заболевших. Так, в 2019 году в Дагестане с подозрением на сибирскую язву госпитализировали трех местных жителей, у двух из которых диагноз впоследствии подтвердился. Годом позже в этой же республике по аналогичной причине в больницу отправили пятерых человек.
По предварительным данным, инфицированное животное стало причиной заражения людей и в деревне Старое Акташево в Чувашии в марте 2023 года. Признаки сибирской язвы обнаружили у нескольких человек, принимавших участие в забое непривитого быка, который, предположительно, был куплен нелегально. На территории деревни ввели карантин. Позже уже в Московской области госпитализировали двух человек, которые могли контактировать с зараженными в Чувашии. Однако анализы не подтвердили наличие Bacillus anthracis у пациентов, а Роспотребнадзор исключил угрозу распространения болезни.