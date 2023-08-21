Ураган «Хилари» может обрушить на США годовой объем осадков Ему присвоили четвертую категорию по шкале Саффира-Симпсона
Фоторепортажи
16Жара в мире
17Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
Главное
Спецоперация на Украине
17:07 (мск), источник: РБК Life

Сибирская язва. История страшной болезни, о которой заговорили в России

Как она появилась и почему называется именно сибирской.

Источник: Reuters

За последние месяцы сразу в нескольких регионах России были выявлены случаи сибирской язвы. В воскресенье, 20 августа, новый очаг опасной болезни был зафиксирован в Панинском районе Воронежской области, где ввели режим чрезвычайной ситуации. На время действия особого режима, вплоть до 16 ноября, территория закрыта для въезда и выезда гражданских автомобилей, посещения посторонних лиц, а также для ввоза и вывоза восприимчивых к инфекции животных.

РБК Life рассказывает историю страшной болезни, которая поражала людей еще в античные времена и применялась в качестве биологического оружия в современности.


Болезнь в Ветхом завете и трудах Гомера

Для опасной инфекционной болезни характерна интоксикация, развитие воспаления кожи, лимфатических узлов и внутренних органов, а также появление карбункулов — специфических гнойников. Описания подобных симптомов заболевания, которое поражает сначала домашний скот, а потом от них передается человеку, известны с глубокой древности.

К примеру, вспышки заболеваний, напоминающих сибирскую язву, зафиксированы в древних китайских хрониках, написанных около 5 тыс. лет назад.
Источник: AP 2023

Предположительно, болезнь также упоминается в Ветхом завете, в том числе среди бедствий, известных как десять казней египетских, когда Бог наслал мор на скот, а затем и тела людей покрылись «страшными язвами и нарывами». Кроме того, некоторые историки не исключают, что эпидемия сибирской язвы описывается в самом начале «Илиады» Гомера — в песне первой под названием «Мор. Гнев», когда ярость Аполлона сперва обрушилась на мулов и собак, а после настигла и людей, в которых летели «горькие стрелы». Наконец, упоминания страшной эпидемии, поразившей Европу в I веке до нашей эры, есть у древнеримского поэта Вергилия.

Исследования и происхождение названия болезни

Первые научные описания болезни были даны только в середине XVIII века, когда клиническая картина была отдельно составлена как французскими, так и русскими учеными. При этом заболевание везде называлось по-разному. Отечественное определение «сибирская язва» принадлежит медику Степану Семеновичу Андреевскому, который в 1786 году возглавил государственную экспедицию в Уфимскую губернию ради изучения неизвестной болезни, от которой погибали и люди, и животные. В рамках изучения он вскрыл несколько сотен трупов и в итоге решился на отчаянный эксперимент, привив самому себе язвенную материю, взятую у больного человека. Таким образом, путем самозаражения Андреевскому удалось доказать инфекционный характер заболевания.

Врач, сумевший перебороть болезнь, дал ей название «сибирская язва», так как на тот момент она зверствовала преимущественно на Урале и в Зауралье.
Луи Пастер — создатель первой вакцины от сибирской язвы

Первым ученым, который смог в чистом виде выделить бактерию Bacillus anthracis, вызывающую сибирскую язву, стал немецкий врач Роберт Кох. В 1870-е он изучил эпидемиологические особенности болезни и доказал микробную теорию ее возникновения, выяснив, что споры сибирской язвы могут долгое время находиться в «спящем» состоянии, а затем активироваться при попадании в благоприятные условия, провоцируя новую вспышку заболевания. Вскоре, в 1881 году, французский химик и микробиолог Луи Пастер создал первую вакцину против сибирской язвы.

Луи Пастер — создатель первой вакцины от сибирской язвы


Сибирская язва как биологическое оружие.

В XX веке сибирская язва получила распространение не только как болезнь, возникающая в естественных условиях: ее начали пытаться использовать в качестве оружия. Так, в Первую мировую войну Германия предпринимала попытки инфицирования корма для лошадей и скота, поставляемого армиям союзников, а также заражения коров, перевозимых морем из Аргентины в Европу.

Эксперименты с биологическим оружием на основе спор Bacillus anthracis продолжились во Вторую мировую войну, в том числе с участием американских и британских ученых. Последние в 1942 году провели на необитаемом шотландском острове Груинард испытания в рамках подготовки к операции «Вегетарианец», целью которой было массовое заражение скота на территории фашистской Германии.

Предупреждающая табличка на шотландском острове Груинард, где во время Второй мировой войны проходили испытания биологического оружия. После них остров был закрыт на карантин на протяжении почти 50 лет | Источник: AP 2023

На остров доставили около 80 овец, после чего рядом с местом их выпаса взорвали несколько бомб, наполненных спорами сибирской язвы. Все животные заразились и начали умирать в течение нескольких дней после старта эксперимента. Тогда ученые предположили, что около 100 кг инфицированного вещества, распыленного над большим городом, может убить более 3 млн человек.

Сам Груинард оставался закрытым на карантин почти полвека — остров окончательно обеззаразили только в 1990 году.

Исследованиями в области биологического оружия с применением спор Bacillus anthracis занимались и в Японии. Так, печально известный «Отряд 731» проводил бесчеловечные опыты на живых людях, инфицируя их бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа, газовой гангрены. Полученные в ходе подобных экспериментов знания японские милитаристы пытались применить на практике. В частности, бактериологическое оружие использовали в 1939 году в боях на Халхин-Голе. Кроме того, сибирской язвой с целью вызвать эпидемию заражали реки, впадающие в водоемы уже на территории СССР.

Эпидемия в Свердловской области 1979 года

Занимались разработкой биологического оружия и в Советском Союзе. Предположительно, именно неосторожное обращение с источником заражения 44 года назад привело к эпидемии сибирской язвы в Свердловской области, где болезнь, только по официальным данным, унесла жизни 64 человек. Согласно одной из версий, в конце марта 1979 года сотрудник лаборатории научно-исследовательского центра «Свердловск-19» снял с оборудования засорившийся фильтр, защищавший окружающую среду от опасного материала. Об этом он предупредил в записке своего сменщика, но начальник смены забыл сделать соответствующую запись в рабочем журнале.

Источник: РИА "Новости"

Заступившие на работу коллеги, не обнаружив в журнале ничего необычного, вновь запустили оборудование, после чего воздух с мельчайшими спорами сибирской язвы начал выходить через вентиляционные трубы на улицу. Уже спустя несколько дней, в начале апреля, в больницы с неизвестной болезнью начали поступать рабочие завода, находившегося по соседству с военным предприятием. Позже многочисленные случаи заражения стали фиксировать и в других частях Свердловска (сейчас Екатеринбург).

Официально власти говорили о вспышке пневмонии, однако среди населения ходили слухи о сибирской язве. Вокруг причин эпидемии до сих пор множество легенд — от человеческой халатности на рабочем месте до диверсии, устроенной американскими спецслужбами с целью дискредитации советского правительства перед летними Олимпийскими играми в Москве 1980 года.

Споры язвы в руках у террористов

На рубеже XX и XXI веков сибирскую язву в качестве оружия пытались использовать в террористических целях. Так, в 1993 году члены японской религиозной организации «Аум Синрикё» (запрещена в России) за два года до знаменитой зариновой атаки в метро распылили споры Bacillus anthracis со здания своей штаб-квартиры в Токио. Однако вызвать эпидемию сектантам не удалось — по незнанию они использовали штамм, неопасный для человека. Попавшие под воздействие облака люди жаловались лишь на легкое недомогание и неприятный запах.

Члены секты «Аум Синрикё» (запрещена в России) распыляют зараженную субстанцию с крыши своей штаб-квартиры в Токио

Впрочем, была и более успешная попытка биотерроризма с использованием сибирской язвы. Мировую известность получила история с зараженными письмами, которые массово начали рассылать в США осенью 2001 года, через несколько дней после терактов 11 сентября. Корреспонденцию со спорами сибирской язвы отправили почтой в ряд офисов крупных СМИ, а также нескольким сенаторам от Демократической партии США. Всего заразились 22 человека, пятеро из которых в итоге скончались. Главным подозреваемым по этому делу был микробиолог Брюс Эдвардс Айвинс, в лаборатории которого якобы нашли штамм, аналогичный тому, что содержался в зараженных письмах. В 2008 году Айвинс покончил с собой, приняв летальную дозу парацетамола, а в 2010-м ФБР официально закрыло расследование.

Нынешняя ситуация в России

Вспышки сибирской язвы ежегодно случаются во всех регионах мира за исключением Антарктиды. Наибольшее количество случаев заражения людей, как правило, фиксируется в Африке и в Азии. В России практически каждый год выявляют по несколько заболевших. Так, в 2019 году в Дагестане с подозрением на сибирскую язву госпитализировали трех местных жителей, у двух из которых диагноз впоследствии подтвердился. Годом позже в этой же республике по аналогичной причине в больницу отправили пятерых человек.

В обоих случаях заражение произошло при убое домашнего скота и разделывании мяса.
Источник: РИА "Новости"

По предварительным данным, инфицированное животное стало причиной заражения людей и в деревне Старое Акташево в Чувашии в марте 2023 года. Признаки сибирской язвы обнаружили у нескольких человек, принимавших участие в забое непривитого быка, который, предположительно, был куплен нелегально. На территории деревни ввели карантин. Позже уже в Московской области госпитализировали двух человек, которые могли контактировать с зараженными в Чувашии. Однако анализы не подтвердили наличие Bacillus anthracis у пациентов, а Роспотребнадзор исключил угрозу распространения болезни.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 5 фраз, из-за которых вас могут уволить одним днем. Будьте осторожны
Посмотрите на самую популярную футболистку. Глаз не оторвать
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
медициназдоровье