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17:50 (мск), источник: © РИА Новости

«Луна-25» разбилась из-за нештатной работы двигателя, сообщил «Роскосмос»

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Основная причина крушения станции «Луна-25» — нештатная работа корректирующего двигателя, который при попытке аппарата перейти на предпосадочную орбиту проработал примерно в полтора раза больше положенного времени, заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 24».

Во время загрузки произошла ошибка.

«К сожалению, отключение двигателя произошло не штатно, в соответствии с циклограммой, а по временной отсечке, и вместо запланированных 84 секунд он отработал 127 секунд. Это явилось основной причиной аварии аппарата», — сказал руководитель госкорпорации.

Как утверждается, весь эксперимент проводился в зоне устойчивой радиосвязи, специалисты знали «все о положении корабля».

«Тем не менее, в 14 часов 57 минут связь с аппаратом прекратилась. Попытки восстановить связь оказались неудачными. Предварительные баллистические расчёты показали, что за счет нештатной работы корректирующей двигательной установки аппарат перешел на незамкнутую лунную орбиту и, по сути дела, врезался в поверхность Луны», — добавил Борисов.

По словам главы «Роскосмоса», «бесценный опыт посадок на Луну, накопленный в 60−70-е годы, практически потерян» — «прервалась смена поколений». В то же время Борисов уверен, что лунную программу не стоит сворачивать.

«Одним из, кстати, достижений этой пусть и не завершившейся миссии является формирование нового коллектива в НПО Лавочкина, который, конечно же учтёт все необходимые ошибки, которые были допущены при этой миссии и я надеюсь, что будущие миссии “Луны-26”, −27 и −28 пройдут уже успешно», — резюмировал он.

Первую за почти 50 лет отечественную лунную станцию создали в Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина. Одиннадцатого августа ракета «Союз 2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и установленной на нем «Луной-25» стартовала с космодрома Восточный. Через несколько минут «Фрегат» вышел на орбиту Земли, а через час и 20 минут после старта он направил станцию на траекторию перелета к Луне.

За время полета станция два раза скорректировала траекторию, а 16 августа, после выдачи двух тормозных импульсов, вышла на орбиту Луны высотой около 100 километров. За время полета станция передавала на Землю данные с научных приборов, а также несколько фотографий, в том числе снимок кратера Зееман на Южном полюсе Луны.

Предполагалось, что 21 августа станция сядет на Луне к северу от кратера Богуславский на видимой стороне. Главной целью миссии называлось исследование грунта естественного спутника Земли на наличие льда.

Справка
«Луна-25» погибла. Что нужно знать о потерпевшей крушение миссииСтанция, разбившаяся о поверхность спутника Земли, должна была совершить посадку с 21 по 24 августа. Она была нацелена на малоизученный Южный полюс Луны
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