«Роскосмос» предложил повторить миссию «Луны-25» к 2026 году

«Роскосмос» рассмотрит возможность повторения миссии на Южный полюс Луны в 2025—2026 годах, сообщил глава госкорпорации Юрий Борисов во время рабочего совещания в НПО «Лавочкина».
Борисов подчеркнул, что крушение «Луны-25» не остановит лунную программу. «Не нужно делать из этого трагедию, нужно сделать выводы и продолжить работу в этом направлении», — сказал глава госкорпорации. По его словам, российские конструкторы и ученые «горят идеей продолжения лунного проекта».
Ранее запуск аппарата «Луна-26» планировался на 2027 год. 21 августа Борисов сообщил, что работы по миссии могут быть форсированы.
«Луна-25» была частью первого этапа российской лунной программы, утвержденной в 2018 году. Он предполагает, среди прочего, исследование спутника земли автоматическими станциями. В его рамках запланированы еще три миссии. Борисов ранее допускал, что «Луну-27» запустят в 2028 году, а «Луну-28» — в 2030-м или позже. После крушения «Луны-25» глава «Роскосмоса» заявил, что прерывать лунную программу нельзя, и выразил надежду, что последующие миссии будут успешными.
Опрошенные РБК специалисты ранее затруднились ответить, будет ли повторена миссия «Луна-25». Эксперт ракетно-космической отрасли, историк космонавтики Александр Железняков говорил, что это будет зависеть от размера средств, выделяемых на космическую программу. Эксперт космической техники Андрей Емельянов отметил, что космические аппараты для следующих миссий уже в какой-то степени готовы и адаптировать их под изменение миссии смысла нет.
«Луна-25» — это первая в современной истории России экспедиция к спутнику Земли. Станция была запущена 11 августа с космодрома Восточный в Амурской области, а на окололунную орбиту вышла пять дней спустя. Она должна была совершить посадку на Луне с 21 по 24 августа, но 19 августа «Роскосмос» сообщил о нештатной ситуации во время перехода на предпосадочную орбиту. На следующий день госкорпорация объявила, что аппарат столкнулся с Луной и прекратил свое существование.
Борисов рассказал, что двигатель «Луны-25» не отключился штатно во время последнего маневра и отработал вместо 84 секунд 127. По данным Института прикладной математики (ИПМ) им. М. В. Келдыша РАН, корабль упал в 42-километровый кратер Pontecoulant G в южном полушарии вблизи цирка Понтекулан.