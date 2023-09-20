11:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости 20 сентября
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Алиев назвал условия для завершения операции в Карабахе
Президент Азербайджана заявил госсекретарю США, что сдача оружия армянскими силами является условием приостановки антитеррористической операции в Карабахе.
Минфин возобновил ограничения из-за COVID
Минфин России снова ввел ограничения на фоне роста заболеваемости коронавирусом.
В Балашихе произошел взрыв газа в жилом доме
В результате взрыва обрушились третий, четвертый и пятый этажи дома. Есть погибшие.
В России появится закон о посуточной аренде жилья
Посуточную аренду жилья впишут в Жилищный кодекс, соответствующий проект Минстроя поддержал кабмин.
ЦБ проверит действия Мосбиржи из-за крупнейшего с 2015 года сбоя
Сбой на срочном рынке продолжался четыре часа, крупные брокеры вступили в диалог с Мосбиржей о возмещении убытков их клиентов.