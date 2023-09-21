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Главные новости к вечеру 21 сентября
18:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 21 сентября

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Правительство временно ограничило экспорт бензина и дизеля из РФ
Решение принято для стабилизации внутреннего рынка, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Алиев принес извинения из-за гибели российских миротворцев
Президент Азербайджана в телефонном разговоре с Владимиром Путиным выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью миротворцев РФ в Карабахе.

Россия отказалась платить взносы в WADA на нынешних условиях
Россия осталась единственным крупным плательщиком Всемирного антидопингового агентства (WADA), который не сделал взнос за 2023 год.

МИД предложил повысить сборы за выдачу загранпаспортов за границей
Нынешний размер сборов установлен в 2010 году и с тех пор его не индексировали, пояснили в ведомстве.

Голикова призвала пересмотреть подходы к подготовке кадров в России
Вице-премьер спрогнозировала сокращение в РФ числа работников в возрасте 30−39 лет.

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