11:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости 25 сентября
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ВСУ заявили о «фактическом уничтожении» морского вокзала в Одессе
Морской вокзал в Одессе на Украине «фактически уничтожен» после ночных взрывов, также повреждено зернохранилище.
Такер Карлсон обвинил власти США в срыве его интервью с Путиным
По мнению журналиста, на протяжении десятилетий «люди, управляющие Соединенными Штатами», предпринимали «очень агрессивные попытки контролировать» то, что доступно в американских СМИ.
Решетников дал прогноз по инфляции в России в 2024 году
К декабрю 2024 года она снизится до 4,5%
В ЕС предупредили о «десятилетиях» зависимости от СПГ из США
Европа, которая в настоящее время пытается отказаться от поставок газа из России, рискует попасть в новую зависимость — на этот раз от Соединенных Штатов.
В Италии умер один из главарей «Коза ностра» Мессина Денаро
Арестованный в январе 2023 года босс сицилийской мафии Маттео Мессина Денаро умер в возрасте 62 лет.