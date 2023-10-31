18:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 31 октября
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
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Израиль сообщил об ожесточенных боях «в глубине» сектора Газа
Израильская армия уничтожила «десятки террористов», ударила по объектам для запуска ракет и наблюдательным пунктам, а также конфисковала «большое количество оружия», в том числе пистолеты и взрывные устройства.
Египет отказался принимать жителей сектора Газа
Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули подтвердил, что страна отказывается принимать 2,3 млн жителей сектора Газа на Синайском полуострове.
В России подешевели все виды топлива
В частности, бензин и летнее дизельное топливо подешевели на 1−3%.
Патрушев заявил об изменении роли параллельного импорта в экономике
Механизм параллельного импорта помог стабилизировать ситуацию на российском рынке товаров, но его дальнейшее использование требуется обосновать, поскольку он препятствует повышению инновационной активности.
МТС поспорила с ФАС о плате за раздачу интернета с телефона
В компании объяснили, что отсутствие ограничений для ряда пользователей, которые используют мобильную сеть для торрентов и стриминга, приведет к ухудшению качества связи для большинства абонентов.