10:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости 13 ноября
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Постпред при ООН назвал выдумкой угрозы России в сторону Украины
Утверждения киевского режима об обратном — плохая пропагандистская выдумка.
Россия потратит на оборону 39% бюджета в 2024 году
В следующем году расходы казны на оборону составят 10,8 трлн рублей, на нацбезопасность и правоохранительную деятельность — 3,4 трлн.
Кабмин поддержал закон о регулировании движения электросамокатов
Правительство России поддержало сенаторский законопроект о регулировании движения электросамокатов, других средств индивидуальной мобильности и велосипедов.
В России решили ввести обязательную маркировку консервов
Власти готовятся ввести маркировку консервов, чтобы избавиться от фальсификата, который выявляется тоннами.
Россиян предупредили о последствиях неуплаты налога на имущество
Налоги нужно платить за жилой дом, квартиру, комнату, гараж, машиноместо, единый недвижимый комплекс, объект незавершённого строительства, иные здания, строения, сооружения, помещения.