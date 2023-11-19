Роспотребнадзор не выявил превышения загрязняющих веществ в воздухе на юге и юго-востоке Москвы

«Согласно полученной по запросу информации от АО “Мосводоканал” Люберецкие и Курьяновские очистные сооружения работают в штатном режиме. Качество очистки сточных вод соответствует установленным нормативным показателям. Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ на постах автоматического контроля, расположенных на производственной площадке очистных сооружений, не зафиксированы. Ситуация по состоянию атмосферного воздуха находится на оперативном контроле управления Роспотребнадзора по Москве», — говорится в сообщении.
Отмечается, что управлением Роспотребнадзора по Москве в связи с обращениями жителей южной и юго-восточной части города о наличии запахов дважды был организован отбор проб атмосферного воздуха силами филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Москве» в ЮАО и ЮВАО. Днем 18 ноября 2023 года отбор проб производился по адресам: Москва, ул. Братеевская, д. 27, корп. 2 и ул. Мусы Джалиля, д. 5, корп. 4. Исследования проб атмосферного воздуха проводились на содержание сероводорода, аммиака, оксида азота, оксида углерода. Превышений ПДК указанных веществ не установлено. В ночь с 18 на 19 ноября 2023 года в связи с информацией департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы о поступлении обращений жителей, проживающих по адресам: Москва, Борисовский проезд, д. 5; ул. Садовники, д. 10; Курьяновский проезд, д. 15, отбор проб атмосферного воздуха проводился на содержание сероводорода, аммиака, хлора, меркаптана. По результатам исследований превышений ПДК загрязняющих веществ в отобранных пробах не установлено. На утро 19 ноября 2023 года субъективно запах не ощущался.
Как уточняется, из потенциальных источников загрязнения атмосферного воздуха рассматривались Курьяновские очистные сооружения, Московский нефтеперерабатывающий завод, объекты теплоэнергетики, вследствие чего проведен анализ данных станций контроля атмосферы ГПБУ «Мосэкомониторинг», расположенных в зоне влияния данных предприятий. Организовано взаимодействие с департаментом по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы, ГУ МЧС России по Москве и департаментом природопользования и охраны окружающей среды Москвы, подведомственные лаборатории которых также организовали отбор проб воздуха в зоне влияния потенциальных источников загрязнения атмосферного воздуха. По данным станций контроля атмосферы и по результатам проведенных исследований выездных лабораторий превышений содержания загрязняющих веществ не установлено.