Угнал советский истребитель, чтобы красиво жить в США: Виктор Беленко умер в американском доме престарелых

Советский летчик Виктор Беленко, или Виктор Шмидт, умер 24 сентября. Из-за болезни сыновья отправили его в центр для престарелых в городке Розбад в Иллинойсе. Некролог в The New York Times вышел 18 ноября.
Что сделал Виктор Беленко
В октябре 1976 года Беленко угнал советский самолет-перехватчик МиГ-25. Этот самолет был новым, и разведка Запада практически ничего о нем не знала. Беленко был в курсе, что за такой подарок его не то, что не выдадут советским властям, но еще и превратят жизнь в сказку.
Полк Беленко дислоцировался в Приморском крае, возле Чугуевки. МиГи имеют маленькую дальность полета без дозаправки, так что полететь полмира, чтобы оказаться в США, не получится. Зато — вполне можно долететь из Приморья в Японию.
Обманом Беленко заправил в самолете полные баки перед тренировочным полетом. В нужный момент ушел с радаров и летел над морем на предельно низкой высоте — так советские и японские ПВО не могли его засечь. Над территорией японского острова Хоккайдо летчик принял решение о посадке на гражданский аэродром из-за малого количества топлива.
Жизнь после угона советского самолета
Беленко сразу же попросил гражданство США. Для начала летчику дали разрешение на постоянное проживание в Америке, потом дали политическое убежище. Наконец, президент Джимми Картер лично выдал ему разрешение на получение гражданства.
В то же время МИД СССР требовал от Японии выдачи Виктора Беленко. В советской прессе произошедшее описывалось как ЧП, произошедшее с советским летчиком, которого потом против его воли вывезли в США.
Беленко получил от властей США дом в Вашингтоне и очень престижную и высокооплачиваемую работу: консультировал ЦРУ и читал лекции. В своих мемуарах и интервью он говорил, что в первое время не мог поверить, что супермаркеты и торговые центры в США настоящие, а не декорации от ЦРУ для его встречи. Долгое время к Беленко был приставлен старший товарищ, который объяснял ему правила жизни в Штатах.