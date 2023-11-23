09:26 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА
Главные новости за 22 ноября
Главные новости Беларуси в период с 22 по 24 ноября 2023 года.
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ВЧЕРА
«Железная должна быть дисциплина». Почему мелиорация — принципиальный вопрос для Лукашенко.
Президенты Таджикистана и Кыргызстана прибыли в Беларусь для участия в сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ.
Лукашенко на встрече с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил о готовности наращивать товарооборот и поддержал открытие мощного торгового центра. Рахмон в свою очередь отметил успешное председательство белорусской стороны в ОДКБ.
Головченко: товарооборот Беларуси и Нижегородской области за девять месяцев 2023 года превысил $520 млн.
Сергеенко: уровень привлекательности БРСМ для молодежи зависит от качества кадрового состава объединения.
В Минске прошло совместное заседание министров обороны, иностранных дел и секретарей совбезов стран ОДКБ.
Алейник рассказал, что происходит на внешнем периметре ОДКБ.
В Беларуси уточнены отдельные показатели бюджета государственного внебюджетного фонда.
Пархомчик: белорусская промышленность работает устойчиво, несмотря на санкции.
Сенаторы одобрили законопроект по вопросам соцобслуживания и соцвыплат.
Сенаторы ратифицировали меморандум об обязательствах Беларуси для получения членства в ШОС.
«Всегда готовы обеспечить безопасность». Кубраков о роли ОМОН в системе МВД.
КОММЕНТАРИЙ: О новациях в сфере дорожного движения
Минтруда: на обеспечение доступной среды для инвалидов на 5 лет выделено более Br300 млн.
С 1 января 2024 года корректируются форма трудового договора и правила внутреннего трудового распорядка.
Новицкий о подготовке белорусок к полету в космос: все довольны их целеустремленностью.
СЕГОДНЯ
Состоится выездное пресс-мероприятие «Основные направления деятельности РУП “Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию” в области научного обеспечения растениеводства в Беларуси и перспективные направления сотрудничества селекционеров Беларуси и России». Место проведения: РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию» (г. Жодино, ул. Тимирязева, 1). Начало в 11.00.
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему «Пьянство губит. Профилактика алкоголизма среди населения Республики Беларусь». Начало в 11.00.
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему «Предпринимательская инициатива и создание благоприятных условий в сфере имущественных отношений в Беларуси». Начало в 15.00.
XXIX Минский международный кинофестиваль «Лістапад» пройдет по 24 ноября в Беларуси. В рамках кинофестиваля состоятся также Дни российского кино. География показов под брендом Russian Film Festival охватит 7 городов Беларуси — Минск, Гомель, Витебск, Брест, Могилев, Гродно и Молодечно.
ЗАВТРА
135 лет назад родился Карнеги Дейл, американский педагог, психолог, писатель. Один из создателей теории общения. Автор книг «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей», «Как перестать беспокоиться и начать жить» и др. Умер в 1955 году.
80 лет назад родился Сидяк Виктор Александрович, белорусский спортсмен (фехтование на саблях), заслуженный мастер спорта СССР (1968). Чемпион (1968, 1976, 1980) и серебряный призер (1972) Олимпийских игр в командном зачете. Чемпион (1972) и бронзовый призер (1976) Олимпийских игр в личном зачете. Чемпион (1969−1971, 1974−1975, 1979) и серебряный призер (1973) чемпионатов мира в командном зачете. Чемпион (1969), серебряный (1973) и бронзовый (1971, 1974) призер чемпионатов мира в личном зачете. Обладатель Кубка Европы (1969−1971).
65 лет назад родился Смоляков Андрей Игоревич, российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации. Снимался в фильмах «Страсти по Анжелике», «Привет, дуралеи!», «Штрафбат», «Побег» и др. Лауреат Государственной премии РФ (2003).