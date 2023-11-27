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07:29 (мск), источник: dostup1.ru

Первые беженцы из Палестины прибыли в Челябинскую область

Первые беженцы из Палестины прибыли в Челябинскую область, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: ЕДИНАЯ РОССИЯ | Челябинская область

Сообщается, что это женщина, уроженка Саткинского района, с двумя сыновьями. Они находятся в пункте временного размещения.

В Челябинск семья прибыла из Москвы, куда ранее была эвакуирована МЧС РФ.

«Постоянные прилеты, бомбоубежищ нет, находишься дома в постоянном страхе. Еды нет, воды, газа и электричества нет. Очень тяжело было. (…) Мы выбежали из дома в чем были. Хорошо, что у меня сумка с документами была готова. Большое спасибо президенту России, всему МИДу огромная благодарность, сотрудникам МЧС, которые нас просто из пекла вытащили, все так слажено организовали», — вспоминает Светлана, ее слова приводит пресс-служба ЧРО ВПП «Единая Россия».

Беженцам передали теплые вещи, зимнюю обувь, продукты питания и средства первой необходимости. Также уточняется, что депутат Заксобрания Челябинской области Алексей Денисенко обсудил с семьей дальнейшие планы по трудоустройству и образованию детей.

Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной ракетной атаке из сектора Газа, после чего бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге, где взяли более 200 заложников. По последним данным властей, погибли около 1,2 тыс. человек, пострадали более 5 тыс. В ответ армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Число погибших там уже превысило 14,8 тыс., пострадали свыше 36 тыс. человек.

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Первые беженцы из Палестины прибыли в Челябинскую область
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