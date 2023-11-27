Новый год 2024−2025 на Красной площади

Вот что рассказывает 40-летний житель Москвы Григорий на одном из городских порталов: «В 2022 году решил посетить Красную площадь перед новогодней ночью. Все очень красиво, ярко, красочная подсветка, много туристов. Как обычно, очень много народу. У входа на площадь стоят полицейские около пропускных рамок, каждого проверяют. Елка высокая и красивая, каток работает по расписанию, его постоянно приводили в порядок перед следующим сеансом. Прогулялся по ярмарочному городку. Много разных инсталляций на новогоднюю тему. Праздничное настроение витало в воздухе. На ярмарке вообще очень многолюдно. Там есть карусель, очень большая и красочная. На ней катались и дети, и взрослые».