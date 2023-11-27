Новый год 2024−2025 на Красной площади

Волшебный Новый год — один из самых любимых и ожидаемых праздников в мире. Отметить его в 2025 году на Красной площади — значит получить яркие впечатления и эмоции.
Особенный праздник, от которого веет волшебством, яркими красками, радостными эмоциями. Это запах сладостей, мандаринов, горячего какао и еловых веток, принесенных с мороза.
Канун праздника и саму волшебную ночь хочется провести особенно ярко, чтобы радостных эмоций хватило надолго. Один из вариантов — встретить Новый год 2025 на Красной площади в Москве.
Расскажем, на что обратить внимание, чтобы ничто не омрачило праздничного настроения.
Красная площадь будет закрыта для посещения в новогоднюю ночь: с 18:00 31 декабря 2024 года до 8:00 1 января 2025 года. Пропустят только посетителей ГУМ-катка, у которых есть билеты.
Как попасть на Красную площадь в Новый год: пошаговая инструкция
Желающих повеселиться на нарядной площади в центре страны обычно очень много. Чтобы не пришлось безрезультатно стоять в очередях, следуйте инструкции.
1. Приобретите билет
Для посещения главной площади страны в новогоднюю ночь необходим билет. Это может быть:
- билет на посещение ГУМ-катка. Переливающийся огнями красочный каток на Красной площади начинает работать с конца ноября. В ночь с 31 декабря на 1 января с 22.00 до 02.00 обычно проводится праздничный сеанс. На него продают около 500 билетов, которые, как правило, раскупаются очень быстро. Поэтому лучше следить за новостями на официальном сайте катка;
- бесплатный пригласительный от портала правительства Москвы «Активный гражданин». Правда, для этого нужно иметь прописку в столице и быть инициативным пользователем. К концу года обычно разыгрываются бесплатные пригласительные на празднование Нового года на Красной площади.
2. Составьте маршрут
Продумайте, как будете добираться до места. Удобнее всего это сделать на общественном транспорте — он будет работать всю ночь, а за проезд в праздник платить не придется.
3. Запланируйте ночевку
Если вы не проживаете в Москве или живете далеко, подумайте о ночлеге. Номера в отелях и гостиницах бронируйте минимум за месяц, чтобы не столкнуться с отсутствием мест.
4. Оденьтесь по погоде
В столице достаточно холодная зима, хотя с первого взгляда так не кажется. Готовя праздничный наряд, позаботьтесь о теплых вещах и удобной обуви.
5. Подумайте о питании
6. Помните о запретах
Не берите с собой пиротехнику, опасные предметы, крепкие спиртные напитки, чтобы не возникло конфликтных ситуаций с блюстителями правопорядка — на входе обязательно будут металлодетекторы.
Программа главного праздника
Новогодняя программа ГУМ-катка начнется в 22:00 31 декабря 2024 года и продлится до 02:00 1 января 2025 года. Детали шоу раскроют ближе к дате праздника, но обычно оно такое насыщенное, что каждый найдет для себя что-то увлекательное.
Ярмарка
Она открывается в конце ноября и работает всю зиму с 10:00 до 23:30. На территории работают аттракционы, большая венецианская карусель, которая заинтересует не только детей, но и взрослых.
Погуляйте вдоль фотогеничных киосков, купите забавные сувениры, подарки для родных и друзей, елочные украшения или теплые шапки, варежки, декоративные валенки. Некоторые продавцы наряжаются в костюмы, чтобы поддержать атмосферу праздника.
Обязательно будут палатки с национальными блюдами и горячими напитками: блинчиками, пончиками, пряниками, бутербродами с икрой и красной рыбой, глинтвейном и сбитнем, горячим чаем и кофе.
Ярмарка расположена на Красной площади между ГУМ-катком и собором Василия Блаженного. Ближайшие станции метро: «Площадь Революции», «Китай-город», «Охотный ряд», «Театральная».
Вход свободный.
ГУМ-каток
Открывается в конце ноября на всю зиму.
Время работы катка с 09:00 до 23:00. Сеансы проходят каждый час с перерывом в 30 минут, за время которого обновляют лед. Негласно каток является центром всех гуляний.
Вместительность ледового поля — около 500 человек, поэтому не откладывайте покупку билета на последний момент. В новогоднюю ночь его стоимость равна порядковому номеру наступающего года. Приобрести билеты можно на официальном сайте, в кассах возле катка или в терминалах при входе на Красную площадь.
В остальные дни цены зависят от времени сеанса. Билет для взрослых обойдется в сумму от 500 рублей, для детей до 12 лет — от 400, для пенсионеров — от 300 рублей. Плюс прокат коньков (400 рублей). Точную стоимость на конкретный сеанс лучше уточнить на сайте. Советуем также приобрести билеты онлайн, чтобы не стоять в очередях.
Мастер-классы
Мастер-классы, развлекательные программы, аниматоры не дадут заскучать детям. С ребенком можно будет нарисовать новогоднюю открытку или сделать памятный новогодний сувенир. О своих желаниях можно будет рассказать Деду Морозу и Снегурочке, а еще — обнять любимого мультгероя и сфотографироваться с ним.
Программа развлечений для больших и маленьких разнообразна и увлекательна. Более подробный перечень мастер-классов публикуется за пару недель до праздника, но, несомненно, для каждого гостя найдется дело по душе.
Конкурсы чаще всего проводят Дед Мороз со Снегурочкой. Победителей награждают ценными призами и сладостями.
Салют
В 2025 году салют после боя кремлевских курантов и речи президента запускать не планируют.
Новогодний концерт
Концерт начнется с 22:00. Актуальная информация по концертной программе появится ближе к концу декабря. Но обычно в нее входят выступления знаменитых исполнителей и танцоров. На концерте обязательно появятся Дед Мороз и Снегурочка, персонажи сказок и мультиков. С ними будет весело, интересно и сказочно.
Дискотека
После фейерверка на площади начнется дискотека: современные хиты, которые не дадут замерзнуть и поддержат атмосферу веселья до самого конца мероприятия.
Как будет работать транспорт
В новогоднюю ночь транспорт Москвы работает в особом режиме. С восьми вечера 31 декабря до шести утра 1 января метро и наземный транспорт будут бесплатными (1).
А вот в рождественскую ночь воспользоваться наземным транспортом можно до трех часов ночи, на рейс выйдет около пятнадцати ночных маршрутов. Полный список маршрутов представлен на сайте Мосгортранса. Метро в эту ночь проработает до двух ночи, чтобы все спокойно смогли вернуться с церковной службы.
Кстати, уличные парковки будут бесплатны вплоть до 9 января.
Такая работа транспорта избавит от переживаний о том, как добраться до дома, и позволит в полной мере насладиться новогодними праздниками.
Отзывы о поездке в Москву на Новый год
Москва считается одним из самых посещаемых туристами городов. У каждого остаются свои впечатления от поездки. У кого-то положительные, у кого-то — не очень, но столица нашей родины никого не оставляет равнодушным.
Вот что рассказывает 40-летний житель Москвы Григорий на одном из городских порталов: «В 2022 году решил посетить Красную площадь перед новогодней ночью. Все очень красиво, ярко, красочная подсветка, много туристов. Как обычно, очень много народу. У входа на площадь стоят полицейские около пропускных рамок, каждого проверяют. Елка высокая и красивая, каток работает по расписанию, его постоянно приводили в порядок перед следующим сеансом. Прогулялся по ярмарочному городку. Много разных инсталляций на новогоднюю тему. Праздничное настроение витало в воздухе. На ярмарке вообще очень многолюдно. Там есть карусель, очень большая и красочная. На ней катались и дети, и взрослые».
На этом же портале жительница Москвы Мария (30 лет) поделилась впечатлениями о праздновании Нового года на Красной площади: «Была мечта встретить Новый год на Красной площади. Многие пытались отговорить, убеждали, что холодно, много народу и будет скучно. Но нет, я не пожалела. Народу действительно много, но это создавало атмосферу дружественности и единства народов. Все веселились, кричали, танцевали, пели. Было радостно на душе и хотелось улыбаться».
Однако не у всех сложилось положительное мнение о таком отдыхе. В одной из социальных сетей 28-летняя москвичка Анастасия рассказала о своем опыте такого праздника: «Надеялись получить море ярких эмоций, но люди толкались со всех сторон, было холодно, салют не произвел впечатления. Да, вокруг было много огней и красиво украшенных строений, но дома в тепле все равно лучше».
Каждый любит разный отдых и впечатления от него у всех остаются разные. Поэтому только вам решать, как вы решите провести эту новогоднюю ночь.
Вопросы и ответы
Приезжая в Москву, никто не пропустит в списке самых главных мест Красную площадь. Чтобы ее посещение не вызвало проблем и отрицательных эмоций, ответим на самые частые вопросы.
Когда украшают Красную площадь на Новый год?
Украшать столицу начинают уже с середины октября — начала ноября. Непосредственно Красную площадь обычно наряжают в начале декабря. Все этапы оформления проходят постепенно. Обязательно будут яркие световые гирлянды на зданиях и тематические украшения. Неотъемлемые атрибуты — каток и главная елка — будут радовать всех с 25 декабря и до конца января. Точная дата устанавливается в зависимости от готовности города к встрече Нового года.
Как лучше всего добираться до Красной площади в новогоднюю ночь?
Лучше всего добраться на метро. В новогоднюю ночь оно будет бесплатным. Ближайшие станции: «Охотный ряд», «Площадь Революции» и «Александровский сад». Станция «Китай-Город» находится чуть дальше.
Если добираться на автобусе, можно воспользоваться маршрутами: с920, м90, 106, 2е, м3, м7.
Как работает Красная площадь на новогодних каникулах?
Попасть сюда можно в любой день каникул, проход обычно бесплатный. Открывается она в 10:00 и закрывается только в 23:00. Однако пройти без ограничений нельзя будет примерно с 20:00 31 декабря и до утра 1 января. В этот период окунуться в волшебную атмосферу можно будет после приобретения билетов на каток или другое новогоднее шоу на Красной площади.
Список источников:
1. О работе транспорта в Новогододнюю ночь и Рождество URL:
Автор Ольга Бондаренко