11:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости 28 ноября
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МЧС предупредило о штормовом ветре в 15 регионах России
Ведомство прогнозирует ограничения транспортного сообщения и вызванные этим сбои в работе систем жизнеобеспечения населения.
ЦАХАЛ нарушила перемирие в Газе, обстреляв анклав из танков
По данным журналистов, израильские танки открыли огонь по южным районам анклава и применили в Газе светошумовые гранаты.
МВД хочет запретить нелегальным мигрантам водить машину и получать права
Кроме того, МВД предлагает отказывать нелегальным мигрантам в открытии банковских счетов, переводе денег и заключении брака.
Новый президент Аргентины приехал в США для переговоров
Аргентине необходимо пересмотреть свое кредитное соглашение на сумму 43 миллиарда долларов.
Четверо россиян установили историческое достижение в НХЛ
Впервые в истории НХЛ в составе одной команды голы забили четыре хоккеиста из России.