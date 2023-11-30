11:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости 30 ноября
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Бывший госсекретарь США Киссинджер умер в возрасте 100 лет
Киссинджер был госсекретарем в 1973—1977 годах, на это время пришлись попытки наладить отношения США с СССР и Китаем, а также прекратить войну во Вьетнаме.
Росстат изменит методику учета доходов пенсионеров
С 1 декабря Росстат изменит методику отслеживания числа пенсионеров и их доходов.
Сечин раскритиковал политику Минфина в нефтяной отрасли
Частые изменения системы налогообложения нефтяной отрасли затрудняют долгосрочное планирование инвестиций и реализацию уже начатых проектов.
При пожаре в хостеле в Алма-Ате погибли 13 человек
Согласно предварительной версии, все погибшие отравились угарным газом.
Назарбаев признал, что у него есть вторая жена и еще два сына
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев написал книгу воспоминаний «Моя жизнь», в одном из отрывков он рассказал о своей второй семье.