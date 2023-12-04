10:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости 4 декабря
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Армия Израиля штурмует палестинские города на Западном берегу реки Иордан
Активные боевые действия идут в Дженине, Калькилье, Хевроне, поселении Джафна и лагере беженцев Джалазун.
Лукашенко встретился с Си Цзиньпином в Китае
Лукашенко заявил, что повышение уровня отношений двух стран придало мощный импульс углублению их сотрудничества.
Чиновникам запретят использовать иностранные мессенджеры
Госслужащим уже не рекомендуется пользоваться техникой Apple, однако получать информацию о человеке можно с любого телефона, если у него есть аккаунты в иностранных мессенджерах.
Александр Сокуров сообщил о завершении режиссерской карьеры
По его словам, он не работает над новыми проектами, поскольку ему запрещено снимать кино в России.
Воскресный снегопад в Москве стал самым сильным за 145 лет наблюдений
Мощные снегопады в столичном регионе стали причиной массовых аварий.