17:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 4 декабря
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В России подтвердили гибель на СВО генерала Завадского
Завадский подорвался на мине в зоне проведения специальной военной операции.
Экс-министр Абызов выплатил государству более 20 млрд рублей
Сумма иска была более 32 млрд руб.
Белый дом заявил об отсутствии «волшебного горшочка» для Киева
Если конгресс не одобрит запрос Байдена о дополнительном финансировании Украины, то у США к концу этого года закончатся средства на поддержку Киева.
Венесуэла поддержала вхождение подконтрольного Гайане региона
Эссекибо составляет около двух третей территории Гайаны. 95% участников референдума в Венесуэле проголосовали за его включение в состав страны.
Издательство Оксфордского словаря назвало «rizz» словом года
Оно обозначает персональные шарм и привлекательность.