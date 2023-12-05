5 декабря, источник: АиФ Владивосток
Приморский опыт ликвидации ЧС поможет всей стране
Подсистема РСЧС Дальнего Востока отчиталась об итогах работы за год.
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Подсистема РСЧС Дальнего Востока отчиталась об итогах работы за год. Среди достижений — программные для всего населения РФ. Одно из таких — развиваемые на Дальнем Востоке передовые технологии, которые позволяют видеть зарождение тайфунов и их траектории, рассчитывать последствия, которые воздействуют на территорию Дальнего Востока. Совместно со Сбером МЧС применяет в работе искусственный интеллект, направленный на предупреждение чрезвычайных ситуаций.
В Государственной думе уже во втором чтении рассматривается закон о защите населения и территорий, вводятся изменения в водный кодекс для того, чтобы дать право субъектам Российской Федерации проводить мероприятия превентивного характера. Изменения в законодательстве были производятся, исходя их опыта совместной деятельности органов местной и региональной власти Приморского края с ГУ МЧС РФ по Приморскому краю и федеральным правительством по ликвидации последствий августовских тайфунов.
«В течение 2023 года произошло на 15% меньше чрезвычайных ситуаций, чем в прошлом году», — рассказал замминистра МЧС России Виктор Яцуценко.
Для снижения количества чрезвычайных ситуаций в течение 2023 года силами МЧС было организовано и проведено более 87 тысяч профилактических мероприятий. На ситуацию также повлияло развитие и деятельность добровольной пожарной охраны, в результате чего в крае также наблюдается снижение количества пожаров и гибели в них людей, а также потери ценного имущества.
Сегодня в субъектах округа действуют 1656 добровольных пожарных дружин численностью 28096 человек, и формирование новых подразделений продолжается. В течение 2023 года на территории Дальневосточного Федерального округа создано 71 малое подразделение добровольной пожарной охраны. Добровольцы только в 2023 году ликвидировали уже 293 пожара и спасли 3-х человек.
Кроме того, поступило более 25 единиц пожарно-спасательной техники. Введено в эксплуатацию 13 пожарных депо. В подразделения добровольных пожарных охран было поставлено 33 единицы техники, в Приморском крае до конца года запланирован ввод в эксплуатацию 11 быстровозводимых боксов.
Но главные итоги года — в сфере высоких технологий. На базе ДВПСА создаётся филиал космического мониторинга. Совместно с Роскосмосом устанавливается оборудование, которое в режиме реального времени будет принимать информацию, в том числе, с новых спутников. Министерство активно применяет беспилотные авиационные системы. Совершенствуется система получения информации, в том числе от Росгидромета.
«Особое внимание на сегодняшний день обращено созданию единых диспетчерских служб: мы говорим об их развитии, о подготовке специалистов, и оборудовании, которое есть во всех муниципальных образованиях. Наша задача — научить персонал своевременно видеть эту информацию, и реагировать на неё в рамках тех задач, о которых я говорил», — отметил замминистра МЧС России Виктор Николаевич Яцуценко.