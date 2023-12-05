17:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 5 декабря
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Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2024 год
Среди маловероятных, но все же возможных событий в наступающем 2024 году — конец капитализма в США, победа Кеннеди-младшего на выборах и нефть по $150 за баррель.
Банкам Кипра предписали прекратить операции с рублем
Также власти проводят проверки юрфирм и бухгалтерских компаний, которые работали с россиянами.
Бразилия направит бронетехнику к границе с Венесуэлой
Минобороны Бразилии рассматривает несколько сценариев возможной войны в регионе Эссекибо.
В России вырастут штрафы за незаконный сбор биометрии
За незаконное размещение и обновление персональных биометрических данных вводятся штрафы: от 100 000 до 300 000 ₽ — для должностных лиц и от 500 000 до 1 млн руб. — для организаций.
Госдума одобрила право регионов запрещать «наливайки»
Проект закона предусматривает, что регионы получат право запрещать продажу пива, сидра и других алкогольных напитков в «псевдокафе».