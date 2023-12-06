6 декабря, новости Беларуси, источник: БЕЛТА
Главные новости за 5 декабря
Главные новости Беларуси в период с 5 по 7 декабря 2023 года.
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ВЧЕРА
Головченко: Узбекистан для нас является одним из основных торговых партнеров в регионе Центральной Азии и СНГ.
Минэкономики отмечает рост уровня благосостояния белорусов.
«Динамика есть, перспективы хорошие». Минстройархитектуры об экспорте строительных услуг.
Республиканский совет по исторической политике обсудил новые учебные программы и культурное импортозамещение.
Что будет нанимателю за несоблюдение требования о квотах для инвалидов, рассказали в Минтруда.
В Минске во время новогодних мероприятий транспорт будет ходить чаще.
«В сильный снегопад принимаем до 400 самосвалов в сутки». Узнали, куда исчезает снег с минских улиц.
МЧС предупредило о факторах опасности в гололедицу.
СЕГОДНЯ
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему «Путешествуем по Беларуси: популярные маршруты и необычные места Брестской области». Начало в 11.00.
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему «Об актуальных вопросах системы образования города Минска». Начало в 12.30.
Выставка «Мир прекрасный» белорусской художницы по керамике Валентины Иваньковой будет работать до 17 декабря в Художественной галерее Михаила Савицкого.
Ретроспективная выставка дипломных работ студентов Белорусской государственной академии искусств «Школа творчества» будет работать до 17 декабря в Национальном художественном музее Беларуси.
ЗАВТРА
Международный день гражданской авиации. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 6 декабря 1996 года.
100 лет назад родился Фигуровский Николай Николаевич, российский и белорусский режиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств Беларуси (1964). В 1953—1966 годах режиссер на киностудии «Беларусьфильм». Среди работ: фильмы «Дети партизана», «Полесская легенда», «Часы остановились в полночь» и др. Автор романа «Знак водолея». Умер в 2003 году.
95 лет назад родился Гарецкий Радим Гаврилович, ученый в области геологии, геотектоники, член-корреспондент (1972), академик НАН Беларуси (1977), иностранный член Российской АН (1994), доктор геолого-минералогических наук (1969), профессор (1980), заслуженный деятель науки Беларуси (1978). Автор более 550 научных трудов по тектонике и геодинамике платформ, включая территорию Восточно-Европейского кратона и Беларуси. Лауреат Государственной премии СССР (1969), Государственной премии Беларуси (1978), премии Российской АН им. академика Н. С. Шатского (1986).
65 лет назад родилась Солодкая Светлана Александровна, белорусская певица, заслуженная артистка Беларуси (1990). С 1978 года солистка Государственного народного хора Беларуси, с 1985 года — ансамбля народной музыки «Свята» и Государственного ансамбля танца Беларуси, с 1994 одна из создателей и солистка ансамбля народной песни «Вяселле». Лауреат международного фестиваля в Северной Корее (1992).