11:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости 7 декабря
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Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года
Соответствующее постановление было принято палатой на заседании в четверг.
В брянской школе девочка устроила стрельбу
По предварительной информации, одна из учениц принесла в здание гимназии огнестрельное оружие и произвела несколько выстрелов.
Сенат США заблокировал законопроект о помощи Украине
Байден ранее запросил 106 миллиардов долларов для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.
Роскачество выявило наличие нитратов и запрещенных пестицидов в овощах
В исследование попали огурцы, томаты, грибы и зелень из семи российских регионов.
Депутаты хотят отменить нормы инсоляции в домах
Правила инсоляции были разработаны еще в 1963 году и за прошедшие 60 лет не актуализировались.