18:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости недели
Самое интересное и важное за неделю: дайджест Новостей Mail.ru.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
ЦИК РФ утвердила трехдневное голосование на выборах президента России
Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года
Путин сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срок
Говоря о своем решении, Путин заявил, что сегодня иначе нельзя.
Сенат США заблокировал законопроект о помощи Украине
Байден ранее запросил 106 миллиардов долларов для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.
Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2024 год
Среди маловероятных, но все же возможных событий в наступающем 2024 году — конец капитализма в США, победа Кеннеди-младшего на выборах и нефть по $150 за баррель.
Госдума запретила школьникам использовать телефоны на уроках
На уроках будет запрещено использовать мобильные телефоны за исключением экстренных случаев. Также урок труда возвращен как обязательный предмет.
В Брянской гимназии восьмиклассница открыла стрельбу
В результате пострадали пять человек, еще одна девочка погибла. Сама стрелявшая покончила с собой.
Украинский политик Илья Кива найден мёртвым в Подмосковье
На теле экс-депутата Рады обнаружили два пулевых ранения.
МОК допустил спортсменов из России до участия в ОИ-2024
Россияне смогут принять участие в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе.