11:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости 11 декабря
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В России вступили в силу правила о сдаче загранпаспорта
Сдача на хранение осуществляется в органе власти, выдавшем документ.
США попросили Израиль закончить войну в Газе до конца года
Кроме того, власти США требуют, чтобы Израиль предпринял больше усилий для «облегчения страданий палестинского мирного населения», особенно на юге сектора Газа.
Панарин превзошел достижение Уэйна Гретцки в НХЛ
Россиянин продлил свою серию домашних матчей с набранными очками до 11 игр, превзойдя достижение Уэйна Гретцки по домашним матчам с очками со старта сезона.
Роскомнадзор не нашел нарушений в сериале «Слово пацана»
Сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел на онлайн-платформах 9 ноября. Он рассказывает о жизни молодежных группировок в Казани конца 1980-х.
На Урале в школах массово отменили занятия первой смены
Причиной стали 40-градусные морозы.