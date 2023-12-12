09:12 (мск), источник: МК.RU Уфа
Мост через Белую в створе Интернациональной в Уфе будет четырехполосным
Проект этого моста уже был разработан, но с двумя полосами движения.
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По словам г-на Хабирова, «плохих дорог, как явления, в нашей республике быть не должно, по крайней мере, в столице уж точно». Радий Хабиров напомнил, что в республике с этого года действует проект, который называется «фонящие дороги».
— Направили на него четыре млрд рублей, — рассказал он. — Люди благодарят за ремонт, говорят, что их не слышали десятки лет. Эту программу мы продолжим, по возможности будем увеличивать финансирование. На следующий год прошу минфин предусмотреть уже пять млрд рублей. Будем направлять их на те дороги, которые касаются большого количества людей. Например, те, которые соединяют две большие деревни, или даже на городские дороги.
По мнению руководителя региона, власти «нашли инструмент, который позволяет оперативно решить то, чего люди ждали годами».
— Хотя, если сейчас посчитать все запросы, которые есть по дорогам, сумма получится очень большая, нереальная, — посетовал он.
Также г-н Хабиров поведал об участке скоростной трассы М-12 Москва — Екатеринбург, 140 километров которой пройдет по территории Башкирии.
— Это будет прекрасная дорога, которая действительно создаст нам хорошие условия, — сообщил Радий Фаритович. — Но объёмы большие. Участок должны сдать в конце 2024 года. Поэтому работы ведутся интенсивно. Практически все близлежащие дороги очень сильно пострадали от тяжелой техники. Мы провели на этот счет консультации с Росавтодором. Этот вопрос я обсудил с заместителем председателя правительства России Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным. Он сказал: «Дайте цифры, сколько дорог реально пострадали, и мы эти деньги вернём».
Однако Радий Хабиров полагает, что «сейчас нет смысла восстанавливать дороги, которые убили в рамках строительства федеральной трассы, потому что по ним еще ездит тяжелая техника».
— Будем делать это в 2025—2026 годах, — пообещал он.
Также глава РБ прокомментировал возможность строительства моста через Белую в створе Интернациональной улицы в Уфе.
— Такая идея существует давно, — пояснил он. — Это был бы хороший, нужный проект. В целом наша идея — продлить проспект Салавата Юлаева до улицы Интернациональной с выходом на мост. Мост в створе Интернациональной улицы — это один из приоритетных проектов. Его точно нужно возводить, потому что он даст развитие большой территории Забелья, где будет идти масштабное жилищное строительство.
Оказывается, проект этого моста уже был разработан, но с двумя полосами движения.
— Мы посчитали, что его надо делать четырёхполосным, — пояснил Радий Фаритович. — Поэтому он находится в стадии проектирования. Мы понимаем, что в текущей ситуации не можем надеяться на большие федеральные средства в следующем году. Поэтому ведём переговоры с рядом компаний о строительстве моста в рамках государственно-частного партнёрства. Мы уже строим на условиях концессии Восточный выезд из Уфы и успешно завершаем этот проект.
Кроме того, г-н Хабиров рассказал, что в республике появится программа ремонта подъездных путей к туристическим объектам.
— Мы обустраиваем в республике ряд таких дорог, — сказал он. — В этом году мы начали строить дорогу от села Верхотор Ишимбайского района до села Воскресенского Мелеузовского района. В Салаватском районе строим большой туристический комплекс «Салауат ере» и сейчас делаем к нему подъезд. Нужно пробивать дорогу к водопаду Кук-Караук и скале Калим-Ускан в Ишимбайском районе. Я уже дал поручение минтрансу в этой части.
Радий Хабиров напомнил, что еще «пять лет назад нормальной дороги к пещере Шульган-Таш тоже не было».
— Я сам там пробивал колеса, — признался он. — Сейчас сделали очень хорошую дорогу. Провели нормальный интернет, тянем туда газ. Надеюсь, придёт инвестор и построит пару небольших отелей, чтобы люди туда приезжали.