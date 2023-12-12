18:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 12 декабря
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Финляндия откроет два КПП на границе с Россией
Ограничения сняли для того, чтобы оценить, «изменилось ли что-то к лучшему».
Численность Сухопутных войск Украины выросла более чем в 2 раза
Численность Сухопутных войск Украины на данный момент составляет более 600 тыс. человек.
Семьи потушивших Вечный огонь школьников выдворят из России
Будучи иностранцами и проживая в России, они не становились на миграционный учет.
Социолога Кагарлицкого освободили в зале суда
Ему назначили штраф в размере 600 000 ₽.
Циклон «Ваня» принесет в Москву новые сугробы
Центр циклона, идущего с Балкан, сформируется над Молдавией, дальше он двинется на север.