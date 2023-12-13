11:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости 13 декабря
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ООН оценила масштаб разрушений в секторе Газа
В общей сложности повреждения получили 37 379 построек. Это соответствует примерно 18% от общего числа строений в секторе Газа.
Байден на встрече с Зеленским объявил о новом пакете помощи Украине на $200 млн
Зеленский сказал президенту США, что «Украина может победить».
ЦАХАЛ начал затопление туннелей «Хамаса» морской водой
Сеть туннелей в секторе Газа начали строить в 2010 году. Их общая протяженность составляет 400−500 км, а глубина достигает 35 м.
В Ростовской области около 100 тысяч человек остались без света
Аварийные бригады работают в круглосуточном режиме.
Треть россиян подозревают своих коллег в симулировании болезней
Наибольшим градусом недоверия к чужому самочувствию испытывают сотрудники сферы продаж.