Современные технологии помогут снизить количество отходов на Кубани

Всемирный банк подсчитал: в среднем на одного человека в день приходится по 740 граммов «произведенного» мусора, в отдельных случаях — до 4,5 килограмма. За год все население планеты выбрасывает в корзину 2,01 миллиарда тонн. При этом привычный всем пластиковый пакет, который нам выдают на кассах в магазинах, разлагается не менее сотни лет. В ответ на эту растущую проблему и родился новый экологический тренд Zero Waste (в переводе с английского — «ноль отходов»). Он не просто ставит перед обществом задачу изменить образ жизни, перейти к осознанному потреблению, но и создать надежный цикл производства, в котором любой избыточный материал становится ресурсом для нового полезного продукта, а не мусором. Да, это сопряжено с внушительными расходами, но, как говорится, стоит того. Тем более перед глазами уже есть успешно реализованные примеры — «Эко-Спектрум» в Краснодаре, одно из главных российских предприятий по производству установок для термической утилизации отходов.