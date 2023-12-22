Японцы прекратят выпуск в России популярного антибиотика вильпрафен

При этом продажи уходящих с российского рынка антибиотиков Astellas вопреки общему снижению спроса на эту категорию препаратов в этом году росли. Продажи антибиотиков с МНН джозамицин по итогам десяти месяцев 2023 года составили 1,4 млн упаковок на 915,8 млн руб. Это почти на 17 и 15% соответственно больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего упаковок джозамицина было продано в 2019 году — 2,8 млн на 1,8 млрд руб. В 2021 году был незначительный рост в денежном выражении, но в упаковках произошло снижение, продолжившееся в 2022 году.