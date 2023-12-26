Десантный корабль пострадал в Феодосии при отражении атаки ВСУ
В ходе противовоздушного боя средствами ПВО уничтожены два самолета тактической авиации противника Су-24.
ФАС возбудила четыре дела в отношении производителей куриных яиц
В случае установления нарушений в рамках рассмотрения антимонопольных дел компаниям грозят оборотные штрафы.
Российские регионы обязали пересмотреть тарифы на электроэнергию
В качестве альтернативы перехода регионов на новый механизм предлагается субсидировать тариф для населения из их бюджетов.
Помощник Путина предрек исчезновение Mercedes и BMW
Орешкин отметил, что сегодня Китай стал экспортером автомобилей номер один в мире. По его словам, он не удивится, если через десять лет такие компании, как Mercedes и BMW, «уйдут в историю».
Финразведка заявила о проблемах с расследованиями из-за санкций
В 2023 году крупное финансовое преступление в Европе с сотней пострадавших оказалось нераскрытым из-за нежелания западных стран сотрудничать с Росфинмониторингом.
Главные новости 26 декабря
Десантный корабль пострадал в Феодосии при отражении атаки ВСУ