Десантный корабль пострадал в Феодосии при отражении атаки ВСУ

В ходе противовоздушного боя средствами ПВО уничтожены два самолета тактической авиации противника Су-24.



ФАС возбудила четыре дела в отношении производителей куриных яиц

В случае установления нарушений в рамках рассмотрения антимонопольных дел компаниям грозят оборотные штрафы.



Российские регионы обязали пересмотреть тарифы на электроэнергию

В качестве альтернативы перехода регионов на новый механизм предлагается субсидировать тариф для населения из их бюджетов.



Помощник Путина предрек исчезновение Mercedes и BMW

Орешкин отметил, что сегодня Китай стал экспортером автомобилей номер один в мире. По его словам, он не удивится, если через десять лет такие компании, как Mercedes и BMW, «уйдут в историю».



Финразведка заявила о проблемах с расследованиями из-за санкций

В 2023 году крупное финансовое преступление в Европе с сотней пострадавших оказалось нераскрытым из-за нежелания западных стран сотрудничать с Росфинмониторингом.