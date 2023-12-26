Гости голой вечеринки Ивлеевой публично извинились перед россиянами. Что говорят Киркоров, Билан и другие?

«Знать заранее, что позволят себе надеть другие, я не мог. Я мог отвечать только за себя. Включений с этой вечеринки в моих соцсетях не было. Я не опубликовал ни одной фотографии. Понимаю, какая обстановка сейчас в нашей стране, хоть я вам это и не показываю, как и 95 процентов моих переживаний», — отметил Билан, напомнив, что 5 декабря давал концерт для семей участников специальной военной операции на Украине (СВО), а потому не считает себя безучастным в нынешней ситуации.