В Королеве обсуждают строительство нового съезда с М-8 через Лосиный Остров

Член экспертного совета при Рослесхозе Антон Хлынов уверен: разрабатывая планы по строительству дорог через ООПТ, чиновники не учитывают, что заповедные территории нужны людям так же, как и дороги, поэтому не рассматривают альтернативные варианты. «Более щадящие для природы варианты, как правило, обходятся дороже, но в это стоит вкладывать деньги, — уверен эксперт.— Сейчас не хотят обсуждать, например, вариант прокладки этой дороги по краю нацпарка, без фрагментации территорий, и настаивают на самом очевидном, но губительном для природы варианте». Хлынов замечает: «Такая настойчивость в выборе именно этого маршрута наводит на мысли, что дорога нужна для получения автомобильного доступа к незастроенным территориям для дальнейшего появления там многоэтажных кварталов».