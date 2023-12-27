В Королеве обсуждают строительство нового съезда с М-8 через Лосиный Остров

В минтрансе Подмосковья идею поддерживают. В Минприроды РФ, с которым необходимо согласовать проект, говорят, что пока не получили информации о новом съезде. Зеленые утверждают, что проект оценки воздействия на окружающую среду выполнен некачественно; они уверены, что чиновники не рассматривают альтернативные маршруты, так как хотят застроить новые территории вблизи Королева.
Администрация Королева опубликовала для общественного обсуждения предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) проекта «Реконструкция автодороги от трассы М-8 “Холмогоры” по Водопроводной аллее до улицы Калининградской в городских округах Мытищи и Королев».
Новая дорога должна стать дублером Пионерской улицы, по которой сейчас осуществляется единственный съезд с трассы М-8 в Королев. В плане ее маршрут почти полностью проходит по территории национального парка «Лосиный Остров», который находится в ведении Минприроды РФ.
«В часы пик трафик автомобилей превышен в три раза, образуются заторы, что, в свою очередь, вызывает острое социальное напряжение среди жителей, особенно в последние годы, — говорится в пояснительной записке к ОВОС.— С учетом положений генплана развития городского округа создание альтернативного въезда возможно исключительно по землям национального парка “Лосиный Остров”. При этом на территории парка уже имеются технические дороги, которые при положительном решении об их использовании есть возможность задействовать после получения согласования и разработки соответствующего проекта». Проект ОВОС выполнен ФГБУ «ВНИИ Экология», которое занимается «научным и методическим обеспечением деятельности Минприроды России».
В минтрансе Московской области сообщили «Ъ», что причина пробок — рост населения Королева на 54 тыс. человек за последние десять лет. «Город планируется развивать — здесь большое количество промышленных предприятий, и еще планируется строительство жилых домов, — добавили в региональном минтрансе.— Строительство нового въезда в Королев позволит пустить потоки в обход “бутылочного горлышка” на Пионерской». Там пояснили, что «планируемый участок проходит по служебной дороге нацпарка и здесь потребуются разрешение и утверждение трассировки Минприроды России, разработка ими проекта оценки воздействия на окружающую среду». Но сроки реализации проекта пока не определены, признают чиновники.
«С транспортной точки зрения еще один въезд в Королев необходим, — подтверждает член общественного совета при подмосковном минтрансе Андрей Мухортиков.— Пионерская улица не справляется, ее уже расширяли».
По мнению эксперта, любые планы, которые касаются Лосиного Острова, «на определенные категории граждан действуют как красная тряпка», хотя на месте планируемой дороги уже есть просека, поэтому вред насаждениям будет невелик. «Границы ООПТ не что-то сакральное. И если это нужно в интересах людей, как сейчас, то с минимальной вырубкой необходимую для избавления от пробок дорогу стоит проложить», — уверен Мухортиков.
Однако житель Королева Игорь Гришин утверждает, что идею проложить дорогу через нацпарк в городе «встретили холодно»: «Для нас Лосиный Остров — единственное место, где можно отдохнуть и провести время вдали от городского шума. Например, территория, на которой предполагают строительство, сейчас заполнена лыжниками». Гришин уверен, что строительство просто перенесет пробку в новое место, а решать вопрос нужно борьбой с перенаселением и высотной застройкой города.
Заслуженный эколог РФ Всеволод Степаницкий считает, что «ВНИИ Экология» некачественно подготовил материалы ОВОС. По его словам, авторы «местами просто переписали куски из других материалов».
«В перечень использованных нормативно-правовых актов попал закон “Об охране озера Байкал”, а среди животных, обитающих на территории Лосиного Острова, оказался бурундук», — приводит он пример. Особое удивление у эколога вызвало утверждение, что «фактор изоляции животных (путем создания непреодолимой преграды в виде автодороги) в заповедной и особо охраняемой зоне национального парка “Лосиный Остров” при условии строгого соблюдения режима ее посещения людьми может оказать и положительное воздействие на рост их популяций». Степаницкий уверен, что «несостоятельность этого заявления понятна даже неспециалистам». Член экспертного совета по заповедному делу Михаил Крейндлин добавляет, что, хотя в проекте говорится о реконструкции уже существующей дороги, «на деле это будет полноценное новое строительство, которое в рамках закона об ООПТ не разрешено».
Член экспертного совета при Рослесхозе Антон Хлынов уверен: разрабатывая планы по строительству дорог через ООПТ, чиновники не учитывают, что заповедные территории нужны людям так же, как и дороги, поэтому не рассматривают альтернативные варианты. «Более щадящие для природы варианты, как правило, обходятся дороже, но в это стоит вкладывать деньги, — уверен эксперт.— Сейчас не хотят обсуждать, например, вариант прокладки этой дороги по краю нацпарка, без фрагментации территорий, и настаивают на самом очевидном, но губительном для природы варианте». Хлынов замечает: «Такая настойчивость в выборе именно этого маршрута наводит на мысли, что дорога нужна для получения автомобильного доступа к незастроенным территориям для дальнейшего появления там многоэтажных кварталов».
Минприроды РФ сообщило «Ъ», что на данный момент к ним не поступало заявлений об этом проекте и с материалами ОВОС там не ознакомлены. «Для размещения объекта необходимо согласовать в Минприроды России виды экономической и иной деятельности в границах национального парка “Лосиный Остров” в соответствии c федеральным законом № 33-ФЗ и документацию по планировке территории объекта», — добавили в ведомстве. И напомнили, что вся проектная документация объекта должна будет пройти повторную экологическую экспертизу уже федерального уровня.
Полина Ячменникова, Иван Буранов