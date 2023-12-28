Встречу с вдовами и матерями погибших участников СВО провели в Иркутске

Душевную встречу с матерями и вдовами погибших участников специальной военной операции провели в Штабе общественной поддержки «Единой России» в Иркутске. Организовали встречу «Солдатские матери Прибайкалья» и фонд «Звезда», которые не один год занимаются поддержкой семей военных. А Иркутское региональное отделение партии «Единая Россия» вручило новогодние подарки для участников встречи, которая началась минутой молчания и словами благодарности в адрес тех, кто вырастил героев, отдавших свою жизнь за Родину и земляков, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ИРО ЕР.
«Они все по зову Родины и по велению сердца встали на защиту нашей родной земли. Вы, как и они, — наши герои», — сказала председатель организации «Солдатские матери Прибайкалья» Тамара Бабкина.
Она отметила, что такие встречи в неформальной обстановке позволяют представителям семей военнослужащих пообщаться, задать вопросы представителям различных организаций и органов власти, решить вопросы, в том числе бытового свойства.
«Мы все понимаем, что живём в непростые времена. Недавно мы были в командировке в Донецке и Луганске, видели наших парней, за которых тревожно сейчас и сердце болит. Мы не были на передовой, но окунулись в эту атмосферу, познакомились с людьми, которые с 2014 года на передовой отстаивают свои права», — прокомментировала начальник управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям Ольга Куриленкова.
«Мы все благодарны вам и вашим родным. Мы должны сделать всё от себя зависящее, чтобы здесь ваша жизнь была лучше. Мы должны брать на себя ответственность за то, как мы будем жить дальше, каким смыслом будем наполнять наше существование. Сейчас для нас нет бОльшего приоритета, чем вопросы участников СВО и их семей. Спасибо вам большое!» — сказал руководитель исполкома Иркутского регионального отделения «Единой России» Дмитрий Брянский.
Руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» Юлия Домашевская, рассказала присутствующим, что в организации работают социальные координаторы, которые закреплены на территориях Иркутской области. Они будут помогать семьям военнослужащих решать их вопросы, в том числе и бытовые.
«Мой муж мобилизован, поэтому я не понаслышке знаю, что вы чувствуете. Мы ежедневно общаемся с жёнами, мамами, сёстрами наших бойцов, решаем любые задачи и вопросы. Всем стараемся помогать. Игорь Иванович (Кобзев — прим.ред.) дал нам возможность организовать “зелёный коридор” по всем вопросам, поэтому нам все помогают», — прокомментировала Юлия Домашевская.
Также семьи военных поздравил начальник отдела по работе с гражданами Военного комиссариата Иркутской области Виктор Климов.
«От имени министерства обороны РФ примите самые теплые и искренние поздравления с Новым 2024 годом. Ваши мужья, сестры, сыновья, братья по зову Родины и по велению сердца встали на защиту нашей родной страны. Желаю здоровья, добра, благополучия, мужества и терпения! Пусть в вашем доме будет мир, забота, поддержка, взаимопонимание, радость и счастье!» — сказал Виктор Климов и отметил, что сотрудники Военного комиссариата готовы помочь по всем вопросам.
Планируется, что подобная встреча также пройдет в январе 2024 года с участием секретаря Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия», губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.