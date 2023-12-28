Встречу с вдовами и матерями погибших участников СВО провели в Иркутске

«Мы все благодарны вам и вашим родным. Мы должны сделать всё от себя зависящее, чтобы здесь ваша жизнь была лучше. Мы должны брать на себя ответственность за то, как мы будем жить дальше, каким смыслом будем наполнять наше существование. Сейчас для нас нет бОльшего приоритета, чем вопросы участников СВО и их семей. Спасибо вам большое!» — сказал руководитель исполкома Иркутского регионального отделения «Единой России» Дмитрий Брянский.