Кубанский миллиардер Галицкий сумел приумножить свое богатство в 2023 году

«Состояние за год выросло почти на миллиард долларов, на 20%», — сообщают СМИ.
Активы Галицкого составляют 5,7 млрд долларов. Когда он владел сетью «Магнит», то был еще богаче. Например, 10 лет назад его состояние составляло 13 миллиардов долларов.
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«Состояние за год выросло почти на миллиард долларов, на 20%», — сообщают СМИ.
Активы Галицкого составляют 5,7 млрд долларов. Когда он владел сетью «Магнит», то был еще богаче. Например, 10 лет назад его состояние составляло 13 миллиардов долларов.