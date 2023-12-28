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Кубанский миллиардер Галицкий сумел приумножить свое богатство в 2023 году

КРАСНОДАР, 28 декабря, ФедералПресс. Краснодарский бизнесмен, владелец стадиона, футбольного клуба и парка сумел приумножить свое богатство в 2023 году.
Сергей Галицкий
Источник: Спорт-Экспресс

«Состояние за год выросло почти на миллиард долларов, на 20%», — сообщают СМИ.

Активы Галицкого составляют 5,7 млрд долларов. Когда он владел сетью «Магнит», то был еще богаче. Например, 10 лет назад его состояние составляло 13 миллиардов долларов.

Среди российских бизнесменов самыми богатыми в 2023 году стали владельцы «Норникеля» Владимир Потанин — 30,7 млрд долларов; Леонид Михельсон, «Новатэка» — 27 млрд долларов; Владимир Лисин, Новолипецкий меткомбинат — 23,6 млрд долларов.